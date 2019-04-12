Прокопеня предлагает создать министерство цифровой экономики. Как это может выглядеть?

С инициативой создать министерство цифровой экономики выступил ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня. По его мнению, министерство могло бы стать своеобразным центральным штабом и как государственный орган замкнуть на себе все процессы информатизации в стране.





— Что касается министерства цифровой экономики, надо вместе подумать, посмотреть на структуру правительства, — говорит Александр Лукашенко. — Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем.





ИТ-предприниматели и юристы, которые входят в рабочую группу, рассказали подробности:





«Задачи цифровизации не будут распределяться между разными министерствами в зависимости от отрасли: решено сконцентрировать всё в одном Министерстве цифровой трансформации экономики (или — Министерстве цифровой экономики).





Финансирование работы министерства — за счёт ПВТ.









Штат — 35-40 сотрудников. Будут привлекать иностранных консультантов, международные аудиторские и консалтинговые компании Большой четверки. От каждого специалиста и руководителя министерства потребуется понимание технологий и свободное владение английским языком на уровне advanced or higher, подтвержденное сертификатом. Отбор — на конкурсной основе.





Новое министерство предлагается защитить от воздействия со стороны силовых структур. Сотрудники министерства не должны бояться работать и высказывать свою позицию.





Министерство будет отвечать за построение имиджа страны и курировать Академию Наук и Государственный комитет по науке и технологиям.





Сфера транспорта и логистики играет ключевую роль в цифровой трансформации экономики по всему миру (торгово-логистические электронные платформы Amazon, Alibaba, цифровые транспортные коридоры, беспилотный транспорт), поэтому в зоне ответственности министерства также курирование Министерства транспорта и коммуникации.





Министерство может состоять из семи департаментов: информационно-коммуникационных технологий, цифровизации отраслей экономики, развития образования, разработки единого информационного портала и иных программных решений, аналитики и стратегического планирования, международных связей, по связям с общественностью».