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Прокопеня предлагает создать министерство цифровой экономики. Как это может выглядеть?

13.04.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужно ли оно, — сообщает БЕЛТАdev.by узнал у вдохновителей проекта подробности.

Прокопеня предлагает создать министерство цифровой экономики. Как это может выглядеть?
С инициативой создать министерство цифровой экономики выступил ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня. По его мнению, министерство могло бы стать своеобразным центральным штабом и как государственный орган замкнуть на себе все процессы информатизации в стране. 

— Что касается министерства цифровой экономики, надо вместе подумать, посмотреть на структуру правительства, — говорит Александр Лукашенко. — Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем.

ИТ-предприниматели и юристы, которые входят в рабочую группу, рассказали подробности:

«Задачи цифровизации не будут распределяться между разными министерствами в зависимости от отрасли: решено сконцентрировать всё в одном Министерстве цифровой трансформации экономики (или — Министерстве цифровой экономики).

Финансирование работы министерства — за счёт ПВТ.


Штат — 35-40 сотрудников. Будут привлекать иностранных консультантов, международные аудиторские и консалтинговые компании Большой четверки. От каждого специалиста и руководителя министерства потребуется понимание технологий и свободное владение английским языком на уровне advanced or higher, подтвержденное сертификатом. Отбор — на конкурсной основе.

Новое министерство предлагается защитить от воздействия со стороны силовых структур. Сотрудники министерства не должны бояться работать и высказывать свою позицию.

Министерство будет отвечать за построение имиджа страны и курировать Академию Наук и Государственный комитет по науке и технологиям.

Сфера транспорта и логистики играет ключевую роль в цифровой трансформации экономики по всему миру (торгово-логистические электронные  платформы Amazon, Alibaba, цифровые транспортные коридоры, беспилотный транспорт), поэтому в зоне ответственности министерства также курирование  Министерства транспорта и коммуникации.

Министерство может состоять из семи департаментов: информационно-коммуникационных технологий, цифровизации отраслей экономики, развития образования, разработки единого информационного портала и иных программных решений, аналитики и стратегического планирования, международных связей, по связям с общественностью».

 
 
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Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужно...
 
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