Румас поручил завершить в установленный срок инвестпроекты по модернизации НПЗ

Источник материала: Интерфакс

Ход выполнения строительно-монтажных работ на объектах нефтеперерабатывающих заводов рассмотрен на заседании президиума Совмина в субботу, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Сергей Румас напомнил, что срок завершения строительно-монтажных работ на объектах "Нафтана" и Мозырского НПЗ установлен главой государства до 7 ноября текущего года.

"Этот срок был установлен при назначении на должности генеральных директоров этих заводов. Они приняли к исполнению и несут персональную ответственность за его выполнение. Такая же персональная ответственность лежит и на руководстве генподрядных организаций", - подчеркнул премьер-министр.

В ходе заседания президиума детально рассмотрен ход работ на каждом из предприятий.

"По итогам заседания премьер-министр поручил принять все меры по устранению имеющихся недостатков и ввести объекты в срок", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, модернизация ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" направлена на увеличение мощностей и глубины переработки нефти. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд.

После модернизации белорусские НПЗ будут иметь мощности по переработке по 12 млн тонн нефти год.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, на Мозырском НПЗ - около 78%. Мощности "Нафтана" по переработке нефти составляют - 8,2-8,3 млн тонн, Мозырского НПЗ - 9,6-10 млн тонн в год.

Индекс Нельсона (характеризует уровень технологической оснащенности), у "Нафтана" составляет 9, у Мозырского НПЗ - 8,96.