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«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 апреля «Тотальный диктант» написали около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске эта образовательная акция проходит четвертый раз.
Проверить свои знания можно было сразу на нескольких площадках. Самую многочисленную аудиторию собрали в Национальной библиотеке – туда пришли 500 человек. Текст традиционно звучал в исполнении медийных личностей.
Мария Малич, координатор «Тотального диктанта» на площадке Белорусского государственного медицинского университета:
Александра Сивкова, участница «Тотального диктанта»:
Зинаида Ильина, участница «Тотального диктанта»:
К слову, чтобы поучаствовать в акции, не обязательно было личное присутствие. Диктовку транслировали онлайн.
Организаторы обещают, что результаты будут известны после 17 апреля. 20 апреля состоится традиционная церемония награждения отличников диктанта.
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Новости Беларуси. 13 апреля «Тотальный диктант» написали около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске эта образовательная акция...
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