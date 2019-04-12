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Под Барановичами перевернулся грузовой микроавтобус, один человек погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 13 апреля в Барановичском районе перевернулся грузовой микроавтобус.
Как
В результате произошедшего один человек погиб, ещё один – госпитализирован. Оба – жители посёлка Жемчужный Барановичского района.
На месте ДТП работает СОГ, устанавливаются детали случившегося.
На неделе в Слуцком районе Opel съехал с дороги и врезался в дерево.
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Новости Беларуси. Днём 13 апреля в Барановичском районе перевернулся грузовой микроавтобус. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, авария...
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