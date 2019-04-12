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Под Барановичами перевернулся грузовой микроавтобус, один человек погиб

13.04.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 13 апреля в Барановичском районе перевернулся грузовой микроавтобус.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, авария случилась на 221 км трассы М-1. Предполагается, что у микроавтобуса лопнула шина.  

В результате произошедшего один человек погиб, ещё один – госпитализирован. Оба – жители посёлка Жемчужный Барановичского района.  

На месте ДТП работает СОГ, устанавливаются детали случившегося.  

На неделе в Слуцком районе Opel съехал с дороги и врезался в дерево. 

Погиб пассажир легковушки – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Днём 13 апреля в Барановичском районе перевернулся грузовой микроавтобус.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, авария...
 
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