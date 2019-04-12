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«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

13.04.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь по праву достался сильнейшей команде – дружине главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Во втором поединке финальной серии турнира хозяева площадки обыграли соперников со счетом 3:2. Главный трофей завоевала команда Президента. Серебряная награда – у Минской области.

Лучшими игроками матча у победителей признаны Константин Кольцов и Алексей Баранов, у проигравших – Артем Пучковский и Алексей Ерашов.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Владимир Цыплаков, нападающий команды Президента:
Команды подравниваются и выходят против нас играть с полной самоотдачей. Поэтому победить нелегко.

Наш козырь – мастерство и сплоченность.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Дмитрий Луцевич, нападающий команды Минской области:
Такие турниры нужно проводить, потому что люди любят у нас хоккей. Хоккей – это вообще номер один в стране. Сегодня замечательный праздник, мы всем праздник этот предоставили. Все должны быть довольны сегодняшним днем.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Обладателями бронзы стали хоккеисты Брестской области, накануне обыгравшие в гостях команду Гомельского региона с результатом 5:0.

12-й турнир республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба завершен.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея
 
 
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Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь...
 
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