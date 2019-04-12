«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь по праву достался сильнейшей команде – дружине главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

















Во втором поединке финальной серии турнира хозяева площадки обыграли соперников со счетом 3:2. Главный трофей завоевала команда Президента. Серебряная награда – у Минской области.

Лучшими игроками матча у победителей признаны Константин Кольцов и Алексей Баранов, у проигравших – Артем Пучковский и Алексей Ерашов.





Владимир Цыплаков, нападающий команды Президента:

Команды подравниваются и выходят против нас играть с полной самоотдачей. Поэтому победить нелегко.

Наш козырь – мастерство и сплоченность.





Дмитрий Луцевич, нападающий команды Минской области:

Такие турниры нужно проводить, потому что люди любят у нас хоккей. Хоккей – это вообще номер один в стране. Сегодня замечательный праздник, мы всем праздник этот предоставили. Все должны быть довольны сегодняшним днем.









Обладателями бронзы стали хоккеисты Брестской области, накануне обыгравшие в гостях команду Гомельского региона с результатом 5:0.

12-й турнир республиканского турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба завершен.







