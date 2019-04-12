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Учёные рассказали о том, что случается при злоупотреблении витаминами

13.04.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Злоупотребление витамином D и отдых на пляже едва не стоили жизни 54-летнему канадцу. История инцидента рассказывается в журнале CMAJ.  

Известно, что умеренно высокий уровень витамина D в организме человека повышает выносливость, благотворно сказывается на костях и сердце. В совокупности с рыбьим жиром витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза, укрепляет зубы, защищает организм от старения и развития рака.  

Однако также известно, что «omne nimium nocet» – всякое излишество вредит. Именно такой случай произошёл с жителем Канады. Мужчина обратился к врачам из-за проблем с почками. Пациент рассказал, что не так давно он ездил в Юго-Восточную Азию, где на протяжении двух недель проводил на пляже по 6-8 часов.  

Когда канадец вернулся из поездки, уровень креатинина в его организме был 132 мкмоль/л при норме в 74 – 110 мкмоль/л. Семейный врач посоветовал мужчине прекратить принимать мочегонные препараты и лекарства от подагры. Пациент последовал его указаниям, но через четыре недели уровень креатинина в его крови составлял уже 376 мкмоль/л.  

Мужчина решил пройти полное обследование. Анализы показали, что кроме небольшой злокачественной опухоли в мочевом пузыре, которая была тут же удалена, никаких отклонений нет. Разве что повышенный уровень кальция и отвечающего за его вывод из организма гормона.  

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Тогда врачи вспомнили про поездку и продолжительное пребывание на пляже. Пациенту стали задавать уточняющие вопросы, в результате чего тот упомянул, что вот уже около трёх лет принимает по 8 капель витамина D ежедневно. Когда у мужчины спросили, зачем он так делал, если ранее у него не было замечено дефицита этого витамина в организме, канадец пояснил, что следовал совету сторонника альтернативной медицины.  

Также выяснилось, что пациент перепутал марки препарата и вместо 8 капель по 500 МЕ принимал те же 8 капель по 1000 МЕ. В итоге организм получал по 8000 – 12000 МЕ в сутки при норме 400 – 1000 МЕ.  

Финальную точку во всём поставила поездка в Юго-Восточную Азию, где мужчина две недели получал большое количество витамина D на пляже.  

При помощи специальной диеты пациента удалось спасти, примерно через год его здоровье пришло в норму. Тем не менее из-за случившегося у мужчины развилась хроническая болезнь почек третьей стадии.  

В конце рассказа учёные подчеркнули, что заниматься самолечением – не лучшая идея. И эта история должна стать предупреждением.  

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Новости Канады. Злоупотребление витамином D и отдых на пляже едва не стоили жизни 54-летнему канадцу. История инцидента рассказывается в журнале CMAJ.  
 
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