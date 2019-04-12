|
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одна аллея семейных деревьев появилась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетные семьи, трудовые династии, молодожены и те, кто уже отметил знаковые юбилеи своей семейной жизни, высадили 13 апреля полсотни лип.
К празднику районного масштаба подошли с размахом. Силами Администрации района и молодежного объединения организовали концерт и даже детскую площадку. Но песни и танцы лишь дополняли праздничный антураж и понимание своей причастности к важной государственной задаче – озеленению страны.
Петр Богданов, участник акции:
Владимир Виноградов, участник акции:
Весенний флешмоб по посадке деревьев уже стал нашей традицией. В 2019 году за время проведения «Недели леса» белорусы высадят 20 миллионов саженцев лиственных и хвойных деревьев.
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Еще одна аллея семейных деревьев появилась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетные семьи, трудовые династии,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)