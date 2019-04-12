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Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

13.04.2019 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще одна аллея семейных деревьев появилась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетные семьи, трудовые династии, молодожены и те, кто уже отметил знаковые юбилеи своей семейной жизни, высадили 13 апреля полсотни лип.

Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

К празднику районного масштаба подошли с размахом. Силами Администрации района и молодежного объединения организовали концерт и даже детскую площадку. Но песни и танцы лишь дополняли праздничный антураж и понимание своей причастности к важной государственной задаче – озеленению страны.

Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

Петр Богданов, участник акции:
Гэта дзяржаўная справа.

Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

Владимир Виноградов, участник акции:
Решили посадить семейное дерево в этом прекрасном парке. Дети пришли, внук, каждый помогает посадить. Будем смотреть, мы здесь недалеко живем. Будем приходить и поливать.

Весенний флешмоб по посадке деревьев уже стал нашей традицией. В 2019 году за время проведения «Недели леса» белорусы высадят 20 миллионов саженцев лиственных и хвойных деревьев.

Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
Фото. Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Еще одна аллея семейных деревьев появилась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетные семьи, трудовые династии,...
 
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