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Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На мажорной ноте белорусы заканчивают чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 апреля, в заключительный день соревнований, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Вадим Стрельцов в новой весовой категории 102 кг смог завоевать бронзовую награду, подняв в сумме 376 кг. Также в его активе малое серебро.
Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов завоевал серебряную награду – по сумме двоеборья он поднял 411 кг, а также малую бронзу в рывке.
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Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми
Новости Беларуси. На мажорной ноте белорусы заканчивают чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус...
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