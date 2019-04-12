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Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми

13.04.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На мажорной ноте белорусы заканчивают чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

13 апреля, в заключительный день соревнований, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Вадим Стрельцов в новой весовой категории 102 кг смог завоевать бронзовую награду, подняв в сумме 376 кг. Также в его активе малое серебро.

Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов завоевал серебряную награду – по сумме двоеборья он поднял 411 кг, а также малую бронзу в рывке.

Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми

Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми
 
 
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Новости Беларуси. На мажорной ноте белорусы заканчивают чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус...
 
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