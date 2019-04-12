Почти 200 человек ищет пропавшего под Каменцом двухлетнего мальчика

Десятки добровольцев, следователей, спасателей, сотрудников милиции и других служб приехали искать пропавшего тря дня назад в небольшой деревне Любашки Каменецкого района двухлетнего мальчика. В выходные количество участвующих в поисковой операции людей увеличилось за счет прибывших добровольцев.

Ищут милиция, МЧС и "Ангел"

Как рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, в выходные дни поисковые работы продолжаются. В них участвует более сорока сотрудников УВД, пару десятков спасателей МЧС, военные и представители других силовых структур. Продолжают работать и следователи Следственного комитета, которые проводят необходимую работу в рамках расследования уголовного дела.









пишет Sputnik. Также в субботу приехало не менее сотни добровольцев, сбор которых организовал поисково-спасательный отряд "Ангел". Волонтеры продолжают прибывать. В общей сложности в поисковой операции в субботу участвует примерно две сотни человек,Sputnik.

МЧС обыскивает колодцы, СК расследует дело

Известно, что спасатели продолжают отрабатывать версию с колодцами. Ведь первый день дети сообщили, что видели, как пропавший мальчик находился возле одного из них, правда, в нем ребенок не был найден. Но на территории деревни очень много колодцев, большинство которых завалены и давно не используются.





Сотрудники Следственного комитета продолжают обследовать заброшенные дома и хозяйственные постройки, которых на территории деревни очень много. Работу по проверке местности вокруг деревни выполняют добровольцы ПСО "Ангел". Координирует все поисковые работе Следственный комитет.

Добровольцы останутся и на воскресенье

Сергей Ковган. "Вчера здесь работали исключительно подготовленные люди из брестского ПСО "Ангел", небольшая группа. Сегодня был объявлен общий сбор, приехали координаторы из Минска и других регионов, чтобы поисковые мероприятия произвести в масштабе. Нужно успеть это сделать, пока люди желают и могут нам помочь", – сообщил командир ПСО "Ангел"





По его словам, отряд проводит поисковые мероприятия, отрабатывая версию, что ребенок потерялся. Поэтому добровольцы тщательно прочесывают местность.





"Работа кропотливая, требует внимательности, чтобы не допустить ошибку. Работаем медленно по расширению территории, но с максимально высокой точностью закрытия всех поисковых квадратов. Полностью все проверяем, метр к метру", – добавил Ковган.





Если ребенок не найдется в субботу, поиски продолжатся. Сколько добровольцев будет работать в Любашках в воскресенье, сейчас сказать сложно. Но многие намерены остаться. В поисках задействовано достаточно много людей, которые живут в ближайших к Каменецкому районах, поэтому планируют в темное время суток уехать, а утром вернуться.

Родители верят, что ребенок жив

Напомним, что пропавшему Ване Волошину всего год и почти 11 месяцев. Мать в последний раз видела мальчик между 14 и 15 часами 10 апреля, пропажу ребенка заметили только после семи часов вечера.

Сразу же к поискам ребенка подключилась местная милиция, а затем все силовые службы региона. Ребенка искали с применением специализированной техники, с поисковыми собаками, но пока безрезультатно.





В пятницу, 12 апреля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. В настоящее время СК не сообщает никаких версий, что могло произойти с ребенком.









По словам матери, ребенок из цыганской семьи, но внешне совсем не похож на цыгана. У него светлые кожа и волосы, голубые глаза. В день пропажи он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосками на рукавах. Семья мальчика верит, что он жив и что его могли увезти из деревни неизвестные.



