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Картину "Братство" известного режиссера Павла Лунгина о выводе советских войск из Афганистана, которую режиссер охарактеризовал как "антивоенную", покажут не 9 мая, как планировалось ранее, а в другой день.

Споры вокруг даты выхода фильма разгорелись несколько дней назад.





Сомнения относительно прокатной судьбы фильма "Братство" появились после того, как его подверг резкой критике, обвинив в антипатриотизме, замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов, пишет радио Свобода. Он заявил, что с помощью "Братства" нельзя "воспитывать молодежь, чувство патриотизма". Появилось и обращение к Владимиру Путину с призывом запретить фильм от организации Ветеранов специальной разведки «Спецназ-АС».





8 апреля российское министерство культуры сообщило, что "Братство" получило прокатное удостоверение и выйдет 9 мая. Но после критики со стороны одного из сенаторов и представителя ветеранской организации минкульт принял решение "не связывать" премьеру с празднованием 9 мая, "чтобы снять общественное напряжение".













"Фильм выйдет в прокат, никаких законных оснований для его "запрета" не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы, этим мы снимем общественное напряжение. Режиссер подберет дату, которая не вызовет споров ни до, ни после - это будет на пользу и коммерческому прокату, и взвешенному диалогу со зрителем по существу", - цитирует Мединского Интерфакс.





Лунгин накануне в пятницу выразил готовность выпустить фильм позже.





"Думаю, что можно выпустить 10 или 12 мая. Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом", - сказал Лунгин и добавил, что ему важно отстоять этот фильм. "Я пытался его сделать честно, сделать для молодежи, чтобы они узнавали себя в этих мальчишках, которые, конечно, потеряны на войне".





В министерстве пообещали дату проката определить в ближайшие дни.

На реальных событиях

Действие фильма разворачивается в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета - вывод 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг и попытка вызволить из плена советского пилота.





Сценарий фильма основан на воспоминаниях генерала Николая Ковалева, который служил в Афганистане, затем был директором ФСБ и депутатом Госдумы. Ковалев скончался 5 апреля.





Ковалев успел посмотреть фильм и, по словам Лунгина, остался доволен работой кинематографистов.





"Конечно, фильм не воспевает войну, но там убивают людей, умирать очень не хочется. Мне кажется, воспринимать войну все время как торжество и праздник под барабанный бой просто аморально", - сказал Лунгин в интервью радиостанции Business FM.





В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Лунгин говорил, что фильм снимался "с глубоким уважением и любовью к людям, которые воевали в Афганистане".





Руководителям военного ведомства фильм не очень понравился.





"Можно много рассуждать на эту тему, но смысла нет, люди уже всё сказали, нас немного задевает, что армия показана в таком состоянии. Но это право режиссера", - сказал заместитель российского министра обороны Андрей Картаполов.

Колебания минкульта

Предварительный закрытый показ фильма состоялся в кинотеатре "Иллюзион". После этого с критикой картины выступили сенатор Игорь Морозов и зампред ветеранской организации "Боевое братство" Геннадий Шорохов.





Морозову не понравилось, что на экране показываются "грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев", а Шорохов и вовсе заявил, что режиссер собрал в сценарии "всю грязь и гадости, которые тогда были".





Министр культуры Владимир Мединский в начале апреля говорил, что картину пока не смотрел, но при этом "уверен на 99,9%, что никаких нарушений там нет".





8 апреля министерство культуры сообщило, что "Братство" получило прокатное удостоверение и выйдет в прокат 9 мая. Как пояснила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова, никаких дополнительных экспертиз в отношении фильма проводить не потребовалось.





Однако 10 апреля Морозов снова высказался по поводу "Братства", предложив перенести его премьеру на другой день, так как фильм "недостоин такой великой даты", как День Победы.





9 мая - по-прежнему самый важный праздник для россиян, причем, по данным "Левада-центра", число людей, отмечающих День Победы, с каждым годом растет.





Люди, как показывают опросы, скорее чувствуют в связи с этим праздником радость, чем скорбь. Социологи отмечают, что ужас войны в сознании людей заменяется чувством гордости и ощущением заслуженной победы.





"Победа как символ торжества, моральной оправданности России в мире и права диктовать, соответственно, свою волю другим странам", - описывал ассоциации с 9 мая в программе на "Эхе Москвы" социолог Лев Гудков.





С решением Мединского Морозов согласился: "министр предложил "соломоново решение", попросив Павла Лунгина передвинуть начало проката с 9 мая на любой другой день. Ветеранские организации афганцев с самого начала говорили о том, что фильм не несет в себе патриотической основы, на которую мы рассчитывали в связи с празднованием 30-летия вывода войск из Афганистана, поэтому показывать его 9 мая - это кощунство".





Шумиха вокруг картины дошла и до стен Госдумы. Депутат от ЛДПР Александр Шерин попросил срочно организовать просмотр "Братства" для членов нижней палаты, мотивируя это возмущением ветеранов Афганистана, которые "считают, что демонстрация этого фильма 9 мая нанесет серьезный ущерб авторитету и имиджу нашей страны и воинов-интернационалистов".





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