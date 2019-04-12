Золотая лихорадка в России

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"Только в прошлом году Центробанк купил 274 тонны золота, став крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. По данным Всемирного золотого совета, на его долю пришлось 40% всех покупок золота, совершенных центробанками. (...) Покупка золота - важная часть антикризисной политики российского правительства. Таким образом Кремль хочет освободиться от зависимости от доллара и защититься от дальнейших санкций со стороны США", - указывает автор статьи.





США, продолжает Штайнер, не смогут наложить санкции на российское золото. "Рональд-Петер Штёферле из инвестиционной компании Incrementum (Лихтенштейн) называет золото "самой твердой валютой мира", для которой характерна минимальная естественная инфляция. К тому же драгоценный металл - это хорошая защита от колебаний доллара", - передает издание.





"Пять лет американских санкций показали российскому правительству его собственные границы. В апреле прошлого года Кремлю пришлось наблюдать за тем, как решительные санкции США, направленные против российских компаний, стали причиной упадка рубля и биржи. Появился и страх того, что могут последовать новые санкции, в результате которых Россия, например, может оказаться отключенной от глобальных платежных систем", - говорится в статье.





"Вопрос заключается в том, сможет ли Россия еще больше увеличить закупки золота. Сейчас Центробанк покупает золото в основном в России. Преимущество покупки золота у отечественных производителей заключается в том, что вся инфраструктура - от добычи до переработки - находится в России. Это позволяет банку покупать золото без долларов. В 2018 году покупка Россией золота впервые превысила местное предложение. 2019 год покажет, попытается ли банк продолжить закупки на мировом рынке".





Однако, отмечает издание, Владимир Путин уже сегодня гордится большими резервами Центробанка. "В финансовых санкциях американцев Путин видит такую же сильную угрозу, как и в военной силе НАТО. К тому же президент хочет любой ценой воспрепятствовать тому, чтобы Россия в случае нефтяного шока стала зависимой от западных денег. Предостерегающий пример он видит в Советском Союзе: Михаил Горбачев потерял деньги на спекуляциях и, когда цена на нефть сильно упала, был вынужден брать на Западе миллиардные кредиты, чтобы финансировать покупку продуктов питания" .









"Согласно опросам, рейтинг путинской политики сильно падает, и население чувствует себя обманутым, прежде всего, повышением пенсионного возраста. Для многих россиян относительно ранний выход на пенсию является единственным работающим социальным механизмом в стране, - подчеркивает Штайнер. - На плечи населения ложатся и новые налоги. (...) Чистые доходы населения падают на протяжении нескольких лет".





"Но пока в отношениях с Украиной будет по-прежнему назревать напряженность, а Россия будет ссориться с Западом вместо того, чтобы сотрудничать с ним, технократам из министерства финансов придется быть готовыми к ударам, - резюмирует Штайнер. - Наряду с опасностью резкого падения цен на нефть уже грозят и новые санкции американцев. В таких условиях Кремль заблаговременно готовится к возможным потрясениям и создает резервы. Отдавая предпочтение устойчивому к кризисам золоту".







