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Делиться надо: Рентабельные предприятия должны отдать государству часть доходов за прошлый год
Источник материала: Партизан
Высокорентабельные организации страны обязаны перечислить в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть своих доходов по итогам работы за 2018 год.
Такое решение закреплено соответствующим постановлением Совмина,
Согласно документу, сформирован список рентабельных предприятий, в который входят 44 организации. В списке такие предприятия, как «БелАЗ», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Промагролизинг», «Минский завод колесных тягачей», «Мозырьсоль», «Гомельтранснефть Дружба», «Национальный центр обмена трафиком», «Белмедпрепараты», «Техническое управление Мингорисполкома», «Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства», «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве».
Министерству финансов до 31 января 2020 года поручено представить в Совет Министров сведения о выполнении этого постановления.
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Высокорентабельные организации страны обязаны перечислить в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть своих...
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