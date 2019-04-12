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Эксперт высказала мнение, почему ипотека пока не работает

13.04.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ипотека в Беларуси пока не работает из-за больших рисков всех участников сделки. Такое мнение высказала глава сектора ипотечного кредитования «Твоя столица – Новостройцентр» Людмила Семенова.


 Строительство жилья. Фото: belmir.by

Ипотека в Беларуси пока не работает из-за больших рисков всех участников сделки. Такое мнение высказала глава сектора ипотечного кредитования «Твоя столица – Новостройцентр» Людмила Семенова.

По ее словам, платеж по кредиту составляет большую часть дохода заемщика, а в случае неисполнения обязательств последним банку достаточно сложно реализовать квартиру, находящуюся в залоге, что связано с недостаточной проработкой законодательной базы.

Как пояснила специалист, слово «ипотека» часто употребляют ошибочно.

Согласно закону, ипотека – одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения должником своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.

То есть ипотека – это просто форма залога недвижимого имущества, что подтверждается и законом Республики Беларусь «Об ипотеке» от 2008 года.

– Если мы говорим про кредит на жилье, то лучше использовать понятие «ипотечное кредитование», то есть долгосрочное кредитование под залог недвижимости, как правило, приобретаемой, – пояснила Семенова.

Она добавила, что на данный момент такие программы кредитования предлагают два банка.

В одном под залог готовы прокредитовать 70-80 процентов стоимости квартиры, дополнительно потребуется оформить страховку жизни, а другой под залог выдает до 50 процентов стоимости квартиры, при кредитовании большей суммы потребуется дополнительное обеспечение (поручительство физлиц).

В других банках основным способом обеспечения обязательств является поручительство физлиц, залог оформляется лишь дополнительно, при кредитовании большей суммы.

– Своего рода ориентиром для белорусов выступает институт ипотечного кредитования, созданного в России. Да, выбор ипотечных программ у соседей больше, но условия отличаются не так сильно, – рассказала Семенова.


Например, процентная ставка в России ниже: в среднем от 9,5 процента годовых, а в Беларуси – в среднем от 13 процентов, но есть и исключения: по программе стройсбережений в «Беларусбанке» от 11 процентов, а по спецпрограммам некоторых застройщиков от 5,99 процента.

Срок кредитования в России больше – до 30 лет. У нас – 20 лет, хотя буквально двумя месяцами ранее были предложения на срок до 25 лет.

– Что в России и Беларуси одинаково, так это максимальная сумма финансирования – до 90 процентов стоимости приобретаемой недвижимости – и механизм расчета максимальной суммы кредита – исходя из доходов кредитополучателя и его близких родственников, – отметила эксперт.


 
 
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Ипотека в Беларуси пока не работает из-за больших рисков всех участников сделки. Такое мнение высказала глава сектора ипотечного кредитования «Твоя столица –...
 
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