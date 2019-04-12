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Александр Ярошук: Преследование приобрело открытый характер

13.04.2019 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук рассказал, почему из независимого профсоюза горняков вышли 1000 человек, и какие последствия будут после этого для власти.

- Наивно было бы говорить, что эта ситуация стала для нас неожиданностью, что она возникла внезапно. Мы же знаем, насколько несовместима природа белорусских независимых профсоюзов и тоталитарной власти. Удивительно было другое, что до сих пор по-настоящему независимые профсоюзы не прессовали, хотя все без исключения наши структуры все время находились в экстремальных условиях. И раньше было преследование, были рекомендации для членов независимых профсоюзов покинуть организацию, но теперь это уже приобрело открытый характер. Даже не стесняются открыто прессовать.

- Это, возможно, инициатива руководителей отдельных предприятий?

- Руководители предприятий также иногда переходят границу и делают то, что не должны были никогда делать. Уничтожить независимый профсоюз они, безусловно, не могут, но хотят сделать его менее влиятельным.


- Будут международные профсоюзы поставлены в известность о том, что происходит сейчас?

- Международная организация труда уже знает об этой ситуации. "Беларуськалий" - стратегическое предприятие, имеющее международные рынки сбыта, и тут со стороны международного сообщества могут быть ответные шаги для тех, кто участвовал в этой авантюре. И пусть потом никто не жалуется. У нас есть чем ответить на этот вызов.

 
 
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Председатель Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук рассказал, почему из независимого профсоюза горняков вышли 1000 человек, и какие...
 
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