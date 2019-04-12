А если Россия начнет «ремонтировать» свой нефтепровод и остановит поставки нефти на белорусские НПЗ? Эксперт - об угрозе Беларуси остановить транзит нефти

«Идея остановки транзита для ремонта выглядит надуманной. Явно, что эта история касается не ремонта, а отношений России и Беларуси. Беларусь считает, что таким образом может надавить на Россию и решить сразу ряд вопросов», — сказал эксперт.





По его словам, страна рассчитывает таким образом получить компенсацию за налоговый манёвр и продолжать зарабатывать на поставках в Россию санкционной продукции.

Юшков отметил, что остановка транзита навредит Беларуси, так как страна не будет получать деньги за транзит.





«В самом радикальном варианте Россия может сказать, что раз нужен ремонт, мы проведем его на своей территории, и остановить поставки в Беларусь. Белорусские НПЗ не будут получать нефть. Как они тогда буду осуществлять свой бизнес?» — отметил Юшков.









Напомним, что ранее вице-премьер Игорь Петришенко по итогам совещания президента страны Александра Лукашенко с экономическим блоком правительства заявил, что Беларусь изучает возможность ограничения работы либо перекрытия участков нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти, для проведения ремонтных работ.