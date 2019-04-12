ГАИ внедряет новую программу проверки водителей

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

На круглом столе, который прошел в Национальном собрании, Дмитрий Корзюк рассказал, что в регионах в ближайшее время заработает система «Мобильный инспектор».

По его словам, она позволит сотруднику ГАИ реже останавливать водителей для проверки и проводить ее быстрее. С помощью программного обеспечения, установленного на планшеты, «Мобильный инспектор» позволит сотруднику ГАИ удаленно проверить водителя на наличие прав, медсправки, прохождения техосмотра. Все это будет возможно благодаря сканированию номера.

СБ