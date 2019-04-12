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ГАИ внедряет новую программу проверки водителей

13.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ внедряет новую программу проверки водителей

Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

На круглом столе, который прошел в Национальном собрании, Дмитрий Корзюк рассказал, что в регионах в ближайшее время заработает система «Мобильный инспектор». 

По его словам, она позволит сотруднику ГАИ реже останавливать водителей для проверки и проводить ее быстрее. С помощью программного обеспечения, установленного на планшеты, «Мобильный инспектор» позволит сотруднику ГАИ удаленно проверить водителя на наличие прав, медсправки, прохождения техосмотра. Все это будет возможно благодаря сканированию номера.  

СБ
 
 
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Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. На круглом столе, который прошел в Национальном собрании, Дмитрий Корзюк рассказал, что в регионах в ближайшее...
 
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