Прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК

Источник материала: Вороновская газета





В области сейчас проходят месячники по благоустройству и санитарной очистке территорий, активное участие в которых принимают жители Гродненшины. Закономерно, что вопросы, поступившие на прямую линию, касались в основном наведения порядка. Жители улицы Тавлая в Гродно интересовались, когда здесь посадят деревья, горожане с улицы Левонабережной – ее дальнейшим благоустройством, улицы Пролетарской – обустройством пешеходных тротуаров. О необходимости срочного ремонта проезжей части на улице Николаева говорили ее жители. Все обращения адресованы в Гродненский горисполком.

Жителей улицы Невского в Лиде обратились с просьбой перенести место строительства многоэтажного жилого дома. Ведь для его возведения определена территория, где сейчас размещается детская игровая площадка. Вопрос взят на контроль комитетом по архитектуре и строительству облисполкома, а также Лидским райисполкомом.

Три обращения касались вопросов водоснабжения и канализации. В деревне Деньковцы Мостовского района не работает уличный водопровод, водонапорная башня пришла в негодность. А жители деревни Петралевичи, которая войдет в черту Слонима, просят проложить к ним водопровод. Сроками прокладки канализации по улице Гагарина в Дятлово интересовались ее жители.

Подробные разъяснения дежуривших на прямой линии специалистов получили обращения членов садоводческих товариществ. Были даны ответы на вопросы, касающиеся начисления пенсий, оплаты за пользование лифтом, сроков капитального ремонта жилых домов. Всего на прямую линию поступило около 30 звонков.

– В области продолжается наведение порядка на земле, при этом большое внимание уделяется местным дорогам и придорожным полосам, – рассказал Иван Жук – На особом контроле сельские населенные пункты, где много неиспользуемых домовладений, соответственно, земельных участков, заросших травой. В некоторых населенных пунктах они составляют 50-60 процентов. При установившейся сухой погоде такие дома особо пожароопасны. Сельским советам нужно минимизировать территории этих участков. Это касается и заброшенных хуторов. Нужно обследовать все пустующие в сельской местности здания. Поставлена задача завершить эту работу к началу мая.

Иван Жук также сообщил, что в этом году в хозяйствах агропромышленного комплекса начнется снос старых неработающих сушильных установок. Предприятия «Гродномелиоводхоза» проведут работу по демонтажу неиспользуемых водонапорных башен, которых в области порядка 70.

Николай ШЛЫК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/