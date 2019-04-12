﻿ Прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК

13.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК

В области сейчас проходят месячники по благоустройству и санитарной очистке территорий, активное участие в которых принимают жители Гродненшины. Закономерно, что вопросы, поступившие на прямую линию, касались в основном наведения порядка. Жители улицы Тавлая в Гродно интересовались, когда здесь посадят деревья, горожане с улицы Левонабережной – ее дальнейшим благоустройством, улицы Пролетарской – обустройством пешеходных тротуаров. О необходимости срочного ремонта проезжей части на улице Николаева говорили ее жители. Все обращения адресованы в Гродненский горисполком. 

Жителей улицы Невского в Лиде обратились с просьбой перенести место строительства многоэтажного жилого дома. Ведь для его возведения определена территория, где сейчас размещается детская игровая площадка. Вопрос взят на контроль комитетом по архитектуре и строительству облисполкома, а также Лидским райисполкомом.

Три обращения касались вопросов водоснабжения и канализации. В деревне Деньковцы  Мостовского района не работает уличный водопровод, водонапорная башня пришла в негодность. А жители деревни Петралевичи, которая войдет в черту Слонима, просят проложить к ним водопровод. Сроками прокладки канализации  по улице Гагарина в Дятлово интересовались ее жители.

Подробные разъяснения дежуривших на прямой линии специалистов получили обращения членов садоводческих товариществ.  Были даны ответы на вопросы, касающиеся начисления пенсий, оплаты за пользование лифтом, сроков капитального ремонта жилых домов. Всего на прямую линию поступило около 30 звонков.

– В области продолжается наведение порядка на земле, при этом большое внимание уделяется местным дорогам и придорожным полосам,  –  рассказал Иван Жук – На особом контроле сельские населенные пункты, где много неиспользуемых домовладений, соответственно, земельных участков, заросших травой. В некоторых населенных пунктах они составляют 50-60 процентов. При установившейся сухой погоде такие дома особо пожароопасны. Сельским советам нужно минимизировать территории  этих участков. Это касается и заброшенных хуторов. Нужно обследовать все пустующие в сельской местности здания. Поставлена задача  завершить эту работу к началу мая.

Иван Жук также сообщил, что в этом году в хозяйствах агропромышленного комплекса  начнется снос старых неработающих сушильных установок. Предприятия  «Гродномелиоводхоза» проведут работу по демонтажу неиспользуемых водонапорных башен, которых в области порядка 70.

Николай ШЛЫК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В области сейчас проходят месячники по благоустройству и санитарной очистке территорий, активное участие в которых принимают жители Гродненшины. Закономерно, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика