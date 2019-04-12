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На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы
13.04.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 13 апреля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ под Барановичами произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
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Днем 13 апреля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ под Барановичами произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. На видео, которое разместил...
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