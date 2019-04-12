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На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы

13.04.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 13 апреля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ под Барановичами произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65242.php

На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы
 На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы

На видео, которое разместил на YouTube пользователь Kate Shilo, видно, что на трассе опрокинулся грузовой микроавтобус. Судя по всему, не обошлось без погибших.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65242.php

На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы
 На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы

Как сообщили порталу Виртуальный Брест очевидцы, ДТП произошло в результате разгерметизации колеса. По предварительной информации один человек погиб, один в больнице

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Днем 13 апреля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ под Барановичами произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. На видео, которое разместил...
 
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