 На трассе М1 под Барановичами — серьезная авария. Есть жертвы

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 13 апреля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ под Барановичами произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



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На видео, которое разместил на YouTube пользователь Kate Shilo, видно, что на трассе опрокинулся грузовой микроавтобус. Судя по всему, не обошлось без погибших.



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Как сообщили порталу Виртуальный Брест очевидцы, ДТП произошло в результате разгерметизации колеса. По предварительной информации один человек погиб, один в больнице