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Команда Лукашенко выиграла республиканский турнир по хоккею

13.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в 12-м республиканском турнире среди любителей. В финальной серии она обыграла соперников из Минской области со счетом 3:2, передает телеканал «МИР 24».

Решающая игра складывалась напряженно. Счет удалось открыть только во втором периоде. Как обычно, все внимание болельщиков было приковано к нападающему Александру Лукашенко, правда, в этом матче голов он не забил. Всего же за время турнира президент отправил в ворота соперников 5 шайб и сделал 10 голевых передач. 

В финальной встрече хоккеисты Минской области приложили все усилия, чтобы отыграться, но опытная президентская команда удержала результат. Хотя, как признаются триумфаторы, победа далась непросто.

Хоккейная дружина главы Беларуси одерживает победу в соревнованиях среди любителей в десятый раз. Серебро досталось команде Минской области, бронза у хоккеистов Брестской.




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В финальной серии она обыграла соперников из Минской области со счетом 3:2.
 
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