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«Худые модели тоже "хомячат". Я видела». В Минске на подиум вышли модели плюс-сайз

13.04.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Худые модели тоже „хомячат“. Я видела сегодня», — смеется модель плюс-сайз Анна Секацкая, участница Belarus Fashion Week. Девушка уже семь лет активно снимается для каталогов, в творческих фотосессиях и представляет одежду швейных фирм. Она дважды ездила в Индию, где ей, несмотря на нестандартный для индустрии 48-й размер, предложили модельный контракт. Вместе с Анной в показе белорусского бренда Emse, который шьет одежду как маленьких, так и больших размеров, участвуют еще две модели плюс-сайз.

Корреспонденты LADY.TUT.BY побывали за кулисами Недели моды, чтобы рассказать про наших «Эшли Грэм».


Показы Недели моды традиционно проходят в Национальном выставочном центре «БелЭкспо». Модели не скрывают восторга от участия в ней и охотно фотографируются на фоне мраморных с золотом интерьеров. Им предстоит показать линейку молодежной одежды для девушек, которые больше 46-го размера. На подиум они выйдут вместе со стандартными моделями.

— Работа моделью — мое основное занятие. Хотя семь лет назад не думала, что это может стать профессией, — рассказывает Анна Секацкая, поправляя красную корону. — Окончила университет в Могилеве — по образованию я экономист. Распределили в деревню Сумароково в сельскохозяйственное предприятие недалеко от города. Параллельно отработке я начала интересоваться фотографией, модой, снималась в бесплатных творческих фотосессиях: кто куда позовет, туда и иду. Просто очень нравился процесс.

Анна относилась к своему занятию несерьезно, пока однажды не наткнулась на объявление в социальных сетях о поиске девушек-моделей для каталога в Минске.


Слева — Лена Король, посередине — Анна Секацкая, справа — Катя Агеева.

— Искали моделей 42-го и 52-го размера. А у меня 48-й… Дай, думаю, попробую. Прислала фото, мне ответили: приезжайте в Минск, сделаем примерку и посмотрим на вас. Ехать нужно было на следующий день, а как отпроситься с работы? Никто просто так не отпустит, и я притворилась, что падаю в обморок, сказала — голова кружится. Меня отвезли домой, там я сразу же заказала маршрутку до Минска, благо они каждые полчаса ходят, и попала на примерку и фотосессию.

Анна вспоминает: не могла поверить, что фотопозирование может приносить деньги. На вопрос организаторов съемки для каталога о том, сколько стоит час ее труда, она попросила оценить ее работу их самих.


Подготовка моделей началась за пять часов до выхода на сцену

— Была «стесняшкой», — улыбаясь вспоминает девушка. — Сейчас, конечно, я бы по-другому сделала. Модели нужно самой себя продвигать и не бояться ничего.

Тем не менее с первой съемки завертелась «модная история» Анны. Ее стали приглашать другие швейные компании, бренды, а после она получила контракт в Индии.


В ожидании показа девушки перекусывают.

— В основном тоже снимаюсь для каталогов: демонстрировала сари, пижамы, белье, аксессуары. Были показы одежды, но не такие масштабные, как здесь, а во второй мой приезд в Индию меня пригласили сняться в клипе местного певца. Жду не дождусь, когда его презентуют!

Анна рассказывает: не каждая девушка может быть моделью плюс-сайз. Только кажется, что к ним не предъявляют требований. На деле у модели должны быть интересные черты лица, модельный рост, ухоженные кожа и волосы, хорошая физическая форма.


Примерка обуви

— В модельном бизнесе плюс-сайз — это девушка с размером одежды, как правило, от 46−48-го. Мои параметры: 98−70−100, но часто слышу, что талия маловата. Конечно, нужно заниматься спортом, уметь красиво ходить и позировать. Голодом я себя не морю, особых диет не соблюдаю. Хожу на массажи, несколько дней назад закончила очередной курс, чтобы не было целлюлита. Хотя, насколько я знаю, целлюлит скорее зависит от наследственности и предрасположенности. Он может быть и у худых, а может и не быть у полных.

24-летняя Лена Король на бекстейдже позирует в серебристом платье в пол. Говорит, что наряд ей нравится: сидит хорошо и подчеркивает достоинства фигуры. Для молодой мамы это не первый модный показ, но все равно обстановка вызывает волнение. Лена более семи лет снимается для каталогов, и даже уйдя в декрет, ищет возможность не выпадать из модной индустрии надолго.


— Мне не обидно слышать, что я модель плюс-сайз, нестандартная. Наоборот: пока плюс-сайз-модели — редкость. В Беларуси мало девочек работает на профессиональном уровне, хотя это странно: наши фабрики и фирмы делают очень много большеразмерной одежды.

По образованию девушка — модельер-дизайнер, она говорит, что модели плюс-сайз всегда существовали, просто в последнее время их стали чаще выводить на подиумы и писать про это в массмедиа.

— Мои параметры 100−80−106. Фигура довольно пропорциональная. Рост — 173 сантиметра, я ношу 50-й размер одежды. За весом сейчас почти не слежу, потому что для моделей важен объем, а не вес в килограммах.


Лена, Анна, Катя снимают браслеты участниц показа перед выходом на подиум

— Конечно, не нужно становиться коровой, надо держать себя в рамках, но то, что в мире много красивых женщин нестандартного модельного размера — это факт. Мне, например, нравится модель плюс-сайз Ольга Лукомская. Она жила в Беларуси, но уехала в Россию, довольно успешно строит там карьеру. Для меня это пример красивой, фотогеничной и привлекательной женщины, — делится модель.

Спрашиваем у Лены про похудение: едят ли модели плюс-сайз мучное и занимаются ли спортом?

Девушка со смехом признается, что сегодня булочки с коллегами по показу ела:

— Обычно мучного и сладкого я избегаю, но сегодня тот самый день. А вообще я люблю спорт: бегаю, кручу обруч, делаю упражнения. Хожу на массажи — кожа должна быть подтянутой. Были ли у меня мысли похудеть? Да, были, наверное, как и у каждой девушки. В силу какого-то воспитания, давления, мы всегда недовольны собой. Вот мне все время кажется, что у меня большие щеки, особенно если немного набираю вес, хотя часто слышу комплименты по поводу своего лица, поэтому больше к классическим стандартам не стремлюсь. Смогла себя принять, особенно когда начала позировать и больше сниматься. А мода на моделей плюс-сайз дала шанс заниматься тем, что нравится.


Для будущей преподавательницы физической культуры Кати Агеевой это первый в жизни модный показ. Девушке 20 лет, она учится на четвертом курсе МГУ имени А.А.Кулешова и приехала на Неделю моды специально из Могилева. Про поиск моделей плюс-сайз Катя, как и Анна с Леной, узнала через социальные сети. Опыт в модельной сфере небольшой, ее звали на фотосессии как демонстрационную модель.

— Учусь на отделении физического воспитания, спортом начинала заниматься еще в школе: сначала была легкая атлетика, а потом толкала ядро, поэтому у меня плечи такие широкие (вздыхает). Всегда хотела похудеть: знаете, когда фотографируюсь рядом с подружками, с одногруппницами, то я всегда на их фоне какая-то большая… Но с другой стороны: я участвую в показе, а они — нет, меня зовут на фотосессии, а их — нет. То есть дело, видимо, не в худобе, а в том, чтобы человеку нравилось показывать одежду, доносить красоту.


Модели готовятся к выходу

— Диет я не соблюдаю: все пары на физкультурном энергетически затратные. А сладкое люблю больше, чем обычную пищу. Но с таким количеством тренировок калории сжигаются только так, — рассказывает девушка. — Конечно, мне бы хотелось не останавливаться и дальше этим заниматься. Это мой первый опыт, и я очень волнуюсь.

«Гости второго и третьего ряда приглашаются в демонстрационный зал», — доносится из громкоговорителя.

— Как? Уже?

До выхода остаются считаные минуты. Девушки устремляются к выходу на подиум.


Дизайнеры Марина Михнова и Мария Финская представляют наряды для сезона «весна-лето». Коллекция делится на несколько линеек: свадебные платья, платья для выпускного и плюс-сайз, которые соединяют в себе стили бохо, богемного шика и модерна. Создатели отмечают, что разрабатывали платья для каждой девушки и женщины вне зависимости от возраста и телосложения.

— Мы специально решили презентовать коллекцию «весна-лето», а не «осень-зима», чтобы уже завтра девушки, посмотревшие показ, могли пойти в магазины и приобрести платья, — рассказывает Марина Михнова. — Уже два года мы делаем линейку плюс-сайз, но моделей на показы пригласили только сейчас. Очень часто платья больше 46-го размера делают с ориентацией на взрослых женщин, а мы стремились создать красивые наряды для молодых девушек.


За показ девушки меняют несколько нарядов

Руководитель Belarus Fashion Week и Белорусской палаты моды Янина Гончарова отмечает: многие белорусские бренды и дизайнеры делают одежду немодельного размера, у многих есть клиенты, готовые покупать дизайнерские вещи.

— Это далеко не всегда молодые, высокие, длинноногие и худые женщины. Получается странная история: вроде бы одежда для таких женщин есть, но она почему-то не представлена на подиуме. Думаю, бренд Emse поступил очень правильно, пригласив моделей плюс-сайз к сотрудничеству. Все люди разные, но все заслуживают хорошего сервиса. Каждая девушка должна найти в магазине красивую одежду для своей фигуры, и она должна иметь возможность увидеть ее на подиуме. Кроме того, линейки плюс-сайз для дизайнеров — это расширение круга клиентов, потому что, будем честны, у нас в стране не так много девушек, которые попадают под модельный стандарт.


Дизайнеры подготовили своего рода шоу, вдохновленное балом на тему «Мода и религия» Института костюма Met Gala в 2018 году, отсюда необычные короны и большие аксессуары. Под колокольный звон модели удаляются. За кулисами Анна, Лена и Катя вовсю делятся впечатлениями и получают комплименты.

— На таких тонких каблуках никогда не хожу. Думала, выйду на подиум — и поскользнусь, — делится впечатлениями Катя. —  Но мне все понравилось, эмоции бьют через край. Хочу и дальше развиваться в этом направлении. Вы извините, мне надо бежать, телефон разрывается, все друзья и знакомые, кто смотрел трансляцию, хотят поздравить.

Belarus Fashion Week проходит в Минске с 10 по 14 апреля.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Корреспонденты LADY.TUT.BY побывали за кулисами Недели моды, чтобы рассказать про наших «Эшли Грэм»
 
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