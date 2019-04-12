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19 больших и малых наград. Беларусь заняла второе место в медальном зачете ЧЕ по тяжелой атлетике
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми завоевала 8 наград в олимпийской дисциплине двоеборье.
Чемпионами Европы стали
В общем медальном зачете в двоеборье белорусская команда (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы) заняла второе место, уступив первую строку России (3, 5, 4), отмечает
С учетом малых медалей (в рывке и толчке) и двоеборья сборная Беларуси завоевала 19 медалей (7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград). По числу наград это повторение лучшего результата сборной Беларуси в истории выступления на континентальных форумах.
Кроме того, на чемпионате Европы было переписано 15 рекордов Беларуси, сообщили в Белорусском тяжелоатлетическом союзе.
Следующий чемпионат Европы пройдет в 2020 году в Москве.
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Кроме того, на чемпионате Европы было переписано 15 рекордов Беларуси.
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