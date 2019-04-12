Лукашенко устроили очередной «инсульт», только в виде референдума

Лукашенко назвал санкциями политику России, которая руками Россельхознадзора ввозит запретительные меры на поставку белорусской сельскохозяйственной продукции. Белорусский руководитель пригрозил перекрыть трубу.





Чем вызвано обострение белорусско-российских отношений и к каким последствиям может привести?

На вопросы «Белорусского партизана» ответил доктор политических наук Павел Усов.





- Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси, в ответ Лукашенко приказал перекрыть нефтяную трубу. Продовольственные войны длятся уже несколько лет, а вот белорусский руководитель давно не грозил Москве трубой. Масштабы конфликта становятся все более угрожающими?





- Это можно назвать спиралью конфронтации. Россия выставляет требования и усиливает давление, и этот процесс развивается по нарастающей. И я думаю, что с приближением выборов противостояние достигнет своего пика. Главная задача - принудить Лукашенко к политическим (!) уступкам. В свою очередь, белорусский руководитель прибегает к последним средствам, которые у него остались, нанося удары по чувствительным местам России в Беларуси: нефтепроводу и российским военным объектам.





Но это слишком слабые ресурсы воздействия на Россию, которая может ответить серьезными экономическими ударами (заморозка кредитов, расширение ограничений на поставку белорусских товаров, требования погасить долги и т.д.). Напомню, что Лукашенко в 2011 году уже продал России одну "ржавую трубу", которая сегодня очень пригодилась бы. Но, как видно, Лукашенко никогда не был в состоянии оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе. Действия Лукашенко хаотичны и несистемны, его угрозы не предотвратят давления со стороны России и интеграционной инкорпорации Беларуси. Необходимо немедленное преобразование национальной политики, чтобы хоть как-то противодействовать политическому наступлению России.





- Эксперты давно говорят о новой политике Кремля в отношении Беларуси. Какова стратегическая цель этой политики?





- Цель политики Кремля - деконструкция национального суверенитета Беларуси через интеграцию и союзное государство. Культурный суверенитет практически разрушен благодаря политике белорусских властей. Самым простым средством для России будет масштабное экономическое воздействие. Россия способна организовать дефолт, если возникнет такая надобность. Но, очевидно, Москва не заинтересована в тотальном подрыве белорусской экономики, по крайней мере, на данный момент. Однако очевидно, что Россия ускоряется: ей важно завершить политическое оформление Союза как можно раньше.









- Что может противопоставить Минск российским планам? И существует ли готовность противостоять Кремлю в белорусском руководстве?





- Лукашенко пользуется традиционной тактикой - пугать Москву и одновременно убеждать ее, что Беларусь - это русский мир. Более ущербного и деструктивного механизма и придумать нельзя. Однако других методов противодействия у нынешнего руководства просто нет. В Кремле прекрасно понимают, что "белорусские элиты" ничего не могут противопоставить политике России. Общество атоминизировано и разобщено, денационализировано, дезориентировано, оппозиция и гражданское общество слабы, как и национальные институты. Советская ментальность Лукашенко и его окружения просто не позволяет им думать и действовать иначе, они рабы своего узкого мировоззрения. К сожалению, я не верю в то, что Лукашенко способен пойти на широкий диалог с белорусской национальной элитой, а это единственное, что может изменить ситуацию внутри страны, что необходимо для противодействия России.





- Значит, вброс Незыгаря о проведении референдума по Конституционному акту «союзного государства» уже 8 сентября 2019 года не случаен?





- Это лишь форсированная информационно-психологическая атака. Давление всеми ресурсами, без прямого физического воздействия (пока). Дезориентация противника, деконсолидация элиты. А когда белорусские власти не имеют возможности противодействовать информационным вбросам, происходит усиление чувства ущербности и нарастает бессилие системы.





Не думаю, что референдум произойдет так скоро. Лукашенко устроили очередной «инсульт», только в виде референдума.



