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Кондрусевич: "Не сносите крестов!"
Источник материала: Партизан
Глава Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич 13 апреля выступил с обращением из-за нового сноса крестов в Куропатах.
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY
Митрополит отметил, что не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Беларуси, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается. Он подчеркнул, что в этой ситуации голоса церкви, католической, православной, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества «становятся голосом вопиющего в пустыне».
«Снос крестов — это большая рана на сердце верующего человека. И это делается во время Великого Поста, когда христиане размышляют о спасительной муке Иисуса Христа, принятой Им на дереве Креста. Это святотатство происходит накануне Вербного воскресенья, которое завтра отмечают верующие Католической церкви», — пишет сайт
Глава католической церкви Беларуси не ставит под вопрос то, что территория Куропат должна быть благоустроена. Но он считает, что при этом необходимо учитывать мнение общества, и особенно — верующих.
«Еще раз обращаюсь к ответственным за снос крестов с призывом: остановите „крыжалом“, чтобы путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия… Боже, защити Крест от унижения, так как в нем — спасение!» — добавил Кондрусевич.
Напомним, 13 апреля в Куропатах были снесены металлические кресты у забора вдоль МКАД. На их месте уже высадили деревья. Кто именно занимался сносом крестов — неизвестно. В лесхозе отметили, что «за забором не наша территория». А сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны, ветеранских и других организаций, которые проводили в Куропатах субботник, занимались тем, что убирали территорию от мусора, спиленных веток и деревьев.
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Глава Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич 13 апреля выступил с обращением из-за нового сноса крестов в...
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