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Почему по 3 миллиона белорусов «добровольно» ходят на субботники?

13.04.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Можно ли отказаться работать бесплатно в свой выходной?

Почему по 3 миллиона белорусов «добровольно» ходят на субботники?
Фото: TUT.by
На 20 апреля власти назначили проведение республиканского субботника. Вот уже много лет каждую весну работников большинства организаций и студентов практически всех учебных заведений приглашают добровольно-принудительно потрудиться на благо родины.

В прошлом году в «активной» субботе поучаствовало почти 3 миллиона человек, государство получило в тот день больше 8 миллионов рублей.

— Сторонники субботников всегда подчеркивают, что население сделало что-то полезное для страны. А те, кого заставили работать, недовольны и спрашивают: где же дворники, зеленхозы и другие коммунальщики, которым платят за эту работу.  Смешно, когда говорят, что люди добровольно сдают деньги на то, чтобы в их городе было чисто, — комментирует социолог, экс-министр труда и соцзащиты Александр Соснов.

Субботники — это интересное и важное для общественности дело, считает один из активных защитников Осмоловки, руководитель коммуникационного агентства EZERIN'COM Андрей Эзерин. Но делает оговорку.

— Самое печальное в формальных государственных субботниках то, что конкретный человек не понимает, зачем это надо и какой будет результат. Ведь результат у традиционных субботников неосязаем. Другое дело, если я пошел с друзьями и посадил в Осмоловке кусты, зная, что через два года у нас там будет зеленая зона, а не разъезженная машинами колея, — объяснят Андрей Эзерин.

Субботники не дают результата, потому что люди не мотивированы проявить активность, их к этому принуждают. Это часто приводит к тому, что несколько часов работы плавно перетекают в стихийный массовый кутеж, считает Александр Соснов.

Хотя экологические и социальные акции популярны среди местных сообществ разных стран. Жители одного города, поселка или соседи списываются в чатах и собираются, чтобы вместе выполнить какую-то работу. Но их к этому не принуждает начальник или представитель местной власти.

Эксперты убеждены: призывы сверху потрудиться на благо родины не приносит никакой пользы, кроме показателей на бумаге. И если продолжать организовывать субботники по советской традиции, в старом формате и заставлять население из-под палки работать в свой выходной, у людей и дальше будет складываться к ним негативное отношение.

— Старая схема уже не работает. Во всем мире учитываются эффективность и заинтересованность, — говорит Андрей Эзерин.

«Только сами люди могут отстоять свое право выбора»

С точки зрения закона, субботник — дело добровольное. Так сказано и в постановлении Совета Министров о грядущей республиканской акции, в котором приглашают поработать «на добровольной основе» или собрать с работников деньги «с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников».

— Наниматель не может требовать от работника исполнения обязанностей, которые не входят в его трудовой договор или контракт, не связаны с его профессией, и тем более у другого нанимателя или в другой местности. Это возможно только в случае производственной необходимости. Но субботник не составляет производственную необходимость, поскольку он не связан с форс-мажорными обстоятельствами, такими как ураганы или наводнения, — говорит юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

На практике же отказ принять участие субботнике может принести работникам неприятности. А в условиях, когда большинство трудится на основе срочных трудовых договоров, часто на период 1-3 года, люди боятся жаловаться на то, что их принуждают выходить на субботники или трудиться на сезонных работах.

— Люди могут побурчать, но, как правило, никуда не обращаются, хотя закон в этом случае на стороне работников. Подобная практика нарушает международные нормы, запрещающие принудительный труд, и нормы национального законодательства, — отмечает Валентин Стефанович.

Он говорит, что у людей есть выбор: заявлять о своем несогласии участвовать в субботнике, пробовать жаловаться в профсоюзы, учитывая возможность негативных последствий, либо соглашаться работать в свой выходной.

Но если люди сами не хотят или боятся отстаивать свои интересы и право отказаться участвовать в субботнике или сдавать деньги, то никто за них этого не сделает, подчеркивает юрист. Обращения правозащитников в прокуратуру по этому поводу не приносят результата.

— Нам отвечают, что нас лично никто не принуждает работать, а люди, в соответствии с законодательством, могут сами защищать свои права, — говорит правозащитник «Весны».


 
 
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