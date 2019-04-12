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Посмотрите, сколько людей пришло на первый весенний фест на Октябрьской
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 13 апреля, на минской Октябрьской устроили масштабный Minsk Craft Beer Fest. Прямо сейчас представители 59 крафтовых пивоварен из Беларуси разливают минчанам и гостям столицы хмельное. Если вы решили сегодня остаться дома, посмотрите, как люди радуются солнцу, выходным и слабоалкогольным напиткам.
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Сегодня, 13 апреля, на минской Октябрьской устроили масштабный Minsk Craft Beer Fest. Прямо сейчас представители 59 крафтовых пивоварен из Беларуси разливают минчанам и...
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