Посмотрите, сколько людей пришло на первый весенний фест на Октябрьской

Источник материала: KYKY

Сегодня, 13 апреля, на минской Октябрьской устроили масштабный Minsk Craft Beer Fest. Прямо сейчас представители 59 крафтовых пивоварен из Беларуси разливают минчанам и гостям столицы хмельное. Если вы решили сегодня остаться дома, посмотрите, как люди радуются солнцу, выходным и слабоалкогольным напиткам.

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