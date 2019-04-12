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Посмотрите, сколько людей пришло на первый весенний фест на Октябрьской

13.04.2019 18:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 13 апреля, на минской Октябрьской устроили масштабный Minsk Craft Beer Fest. Прямо сейчас представители 59 крафтовых пивоварен из Беларуси разливают минчанам и гостям столицы хмельное. Если вы решили сегодня остаться дома, посмотрите, как люди радуются солнцу, выходным и слабоалкогольным напиткам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @dzemesh_v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Liholap (@_xlam)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от A .N .N . (@ann.klimenok)

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Сегодня, 13 апреля, на минской Октябрьской устроили масштабный Minsk Craft Beer Fest. Прямо сейчас представители 59 крафтовых пивоварен из Беларуси разливают минчанам и...
 
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