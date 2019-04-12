Два хоккеиста не прибудут в кэмп национальной сборной из-за травм

Источник материала: Tut.by

В составе сборной Беларуси, продолжающей подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира в Нур-Султане, произошли очередные изменения, отмечает пресс-служба ФХБ.



Сергей Дрозд. Фото: hcdinamo.by

Как сообщалось ранее, по ходу уикенда в расположение команды должны были прибыть 17 хоккеистов . Однако этот список слегка поредел.

В тренировочном кэмпе не примут участие защитник «Немана» Никита Крыскин, у которого обнаружились проблемы с коленом, и нападающий «Юности» Сергей Дрозд, продолжающий восстанавливаться от последствий сотрясения, полученного в третьем матче финальной серии Кубка президента.