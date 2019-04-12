ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два хоккеиста не прибудут в кэмп национальной сборной из-за травм

13.04.2019 19:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В составе сборной Беларуси, продолжающей подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира в Нур-Султане, произошли очередные изменения, отмечает пресс-служба ФХБ.


Сергей Дрозд. Фото: hcdinamo.by

Как сообщалось ранее, по ходу уикенда в расположение команды должны были прибыть 17 хоккеистов. Однако этот список слегка поредел.

В тренировочном кэмпе не примут участие защитник «Немана» Никита Крыскин, у которого обнаружились проблемы с коленом, и нападающий «Юности» Сергей Дрозд, продолжающий восстанавливаться от последствий сотрясения, полученного в третьем матче финальной серии Кубка президента.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В составе сборной Беларуси, продолжающей подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира в Нур-Султане, произошли очередные изменения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байкеры официально открыли мотосезон-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика