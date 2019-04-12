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Байкеры официально открыли мотосезон-2019
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске байкеры из Беларуси, России, Украины и других стран торжественно открыли мотосезон-2019.
Мотоциклисты собрались на площадке возле Ледового дворца и в колонне в сопровождении сотрудников ГАИ проехали по маршруту: улица Притыцкого — проспект Пушкина — проспект Дзержинского — трасса Р1 до агрогородка Щомыслица (ТЛЦ «Глобус Парк»). Именно там и продолжились праздничные мероприятия.
Как это было — в фоторепортаже AUTO.TUT.BY.
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Сегодня в Минске байкеры из Беларуси, России, Украины и других стран торжественно открыли мотосезон-2019.
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