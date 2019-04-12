Байкеры официально открыли мотосезон-2019

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске байкеры из Беларуси, России, Украины и других стран торжественно открыли мотосезон-2019.

Мотоциклисты собрались на площадке возле Ледового дворца и в колонне в сопровождении сотрудников ГАИ проехали по маршруту: улица Притыцкого — проспект Пушкина — проспект Дзержинского — трасса Р1 до агрогородка Щомыслица (ТЛЦ «Глобус Парк»). Именно там и продолжились праздничные мероприятия.

Как это было — в фоторепортаже AUTO.TUT.BY.























































































