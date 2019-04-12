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«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оперативно решить острые проблемы на местах. Традиционные прямые линии прошли 13 апреля во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жителей Гомеля интересовали благоустройство, ремонт дорог, социальные вопросы, в частности, устройство детей в дошкольные учреждения.
Елена Копа, заместитель главы Администрации Новобелицкого района Гомеля:
Новобелицкий район Гомеля – один из самых быстрорастущих в областном центре. Жилье активно строится сразу на нескольких площадках. Новоселы – чаще всего молодые семьи с детьми, поэтому вопрос детских садов волнует всех.
Ольга Драгунова, житель Гомеля:
У всех этот вопрос стоит на первом месте. Детей много, микрорайон большой. Садиков нет, поэтому, конечно, ждем открытия нового садика.
К слову, именно из Новобелицкого района поступило наибольшее количество обращений во время акции БЕЛТА «Вопрос Президенту». Люди жаловались на работу местной обойной фабрики. Сегодня на эту тему нет ни одного звонка. Проблемная линия остановлена до исправления недочетов.
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«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов
Новости Беларуси. Оперативно решить острые проблемы на местах. Традиционные прямые линии прошли 13 апреля во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24...
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