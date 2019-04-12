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«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов

13.04.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оперативно решить острые проблемы на местах. Традиционные прямые линии прошли 13 апреля во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов

Жителей Гомеля интересовали благоустройство, ремонт дорог, социальные вопросы, в частности, устройство детей в дошкольные учреждения.

«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов

Елена Копа, заместитель главы Администрации Новобелицкого района Гомеля:
Сегодня идет к завершению строительство дошкольного учреждения в 104-м микрорайоне. Помимо этого в этом году мы еще введем дошкольное учреждение по улице Международная, 8. Родительская общественность видит это, волнуется. Конечно, хотят попасть в новые дошкольные учреждения.

Новобелицкий район Гомеля – один из самых быстрорастущих в областном центре. Жилье активно строится сразу на нескольких площадках. Новоселы – чаще всего молодые семьи с детьми, поэтому вопрос детских садов волнует всех.

«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов

Ольга Драгунова, житель Гомеля:
Бывает даже такая ситуация, что ребенку три года. Звонят в отдел образования, а там говорят: «Ваша очередь не подошла». Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей. А как? Если некуда деть ребенка!

У всех этот вопрос стоит на первом месте. Детей много, микрорайон большой. Садиков нет, поэтому, конечно, ждем открытия нового садика.

К слову, именно из Новобелицкого района поступило наибольшее количество обращений во время акции БЕЛТА «Вопрос Президенту». Люди жаловались на работу местной обойной фабрики. Сегодня на эту тему нет ни одного звонка. Проблемная линия остановлена до исправления недочетов.

«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Оперативно решить острые проблемы на местах. Традиционные прямые линии прошли 13 апреля во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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