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Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посадить семейное дерево, внести вклад в озеленение столицы и окунуться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таком формате этой весной проходят «Неделя леса» и традиционные субботники.
Студенты и депутаты, градоначальники и молодежь сегодня, 13 апреля, также взялись за лопаты и саженцы. В столице заложены несколько новых аллей. Один из парков посетила и съемочная группа СТВ.
Владимир Суслов, участник акции:
Мария Суслова, участник акции:
На флешмоб по посадке деревьев пригласили 50 пар. Многодетные и образцовые семьи, трудовые династии, молодожены и те, кто уже отметил знаковые юбилеи своей семейной жизни.
Например, Виноградовых пришли поддержать уже их взрослые дети со своими семьями. Самым трудолюбивым оказался полуторагодовалый внук Ярослав.
Владимир Виноградов, участник акции:
От участников акции – только желание. Лопаты, посадочный инвентарь и саженцы выдали организаторы. Бонус – хороший настроение. Концерт и мини-квест: кому какое место для посадки дерева достанется – решила жеребьевка.
Даже для детей организовали досуг. Закладка аллеи семейных деревьев в Первомайском районе вылилась в настоящий праздник.
Песни и пляски лишь дополняли праздничный антураж и понимание своей причастности к важной государственной задаче – озеленению страны. Петр Богданов даже соответствующий патриотический дресс-код подобрал.
Петр Богданов, участник акции:
Такая полезная инициатива, как деревья весной, лишь только начинает набирать силу. Впереди субботник и 12-я «Неделя леса». Первомайский район Минска свою эстафету передает дальше.
Евгений Пустовой, СТВ:
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Новости Беларуси. Посадить семейное дерево, внести вклад в озеленение столицы и окунуться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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