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Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

13.04.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посадить семейное дерево, внести вклад в озеленение столицы и окунуться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таком формате этой весной проходят «Неделя леса» и традиционные субботники.

Студенты и депутаты, градоначальники и молодежь сегодня, 13 апреля, также взялись за лопаты и саженцы. В столице заложены несколько новых аллей. Один из парков посетила и съемочная группа СТВ.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице
Молодая семья Сусловых в это субботнее утро вместо пикника выбрала этот парк. В Беларуси новый эко-тренд – посади семейное дерево. Старая и добрая инициатива – это предложение БРСМ. Президент ее поддержал.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Владимир Суслов, участник акции:
Приятно на природе, погода хорошая. Было прохладно, но после того, как я тут яму покопал, тут уже тепло.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Мария Суслова, участник акции:
Мы очень рады, что нам предоставлена такая возможность – облагородить парк, облагородить наш город.

На флешмоб по посадке деревьев пригласили 50 пар. Многодетные и образцовые семьи, трудовые династии, молодожены и те, кто уже отметил знаковые юбилеи своей семейной жизни.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Например, Виноградовых пришли поддержать уже их взрослые дети со своими семьями. Самым трудолюбивым оказался полуторагодовалый внук Ярослав.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Владимир Виноградов, участник акции:
Решили посадить семейное дерево в этом прекрасном парке. Дети пришли, внук, каждый помогает посадить. Будем смотреть, мы здесь недалеко живем. Будем приходить и поливать.

От участников акции – только желание. Лопаты, посадочный инвентарь и саженцы выдали организаторы. Бонус – хороший настроение. Концерт и мини-квест: кому какое место для посадки дерева достанется – решила жеребьевка.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Даже для детей организовали досуг. Закладка аллеи семейных деревьев в Первомайском районе вылилась в настоящий праздник.

Песни и пляски лишь дополняли праздничный антураж и понимание своей причастности к важной государственной задаче – озеленению страны. Петр Богданов даже соответствующий патриотический дресс-код подобрал.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Петр Богданов, участник акции:
Гэта дзяржаўная справа. Калі ёсць такая вопратка, трэба карыстацца.

Такая полезная инициатива, как деревья весной, лишь только начинает набирать силу. Впереди субботник и 12-я «Неделя леса». Первомайский район Минска свою эстафету передает дальше.

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Минчане поучаствовали в создании семейной аллеи: акция «Неделя леса» прошла в столице

Евгений Пустовой, СТВ:
Высаживают не только хвойные, но и лиственные. И Беларусь во время акции прирастет на 20 миллионов деревьев.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Посадить семейное дерево, внести вклад в озеленение столицы и окунуться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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