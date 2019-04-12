Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие, еще около 20 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая помощь раненым была оказана на месте ДТП, после чего медики доставили их в лечебные учреждения.









Авария случилась на трассе между Стамбулом и Измиром. На прямом участке дороги водитель автобуса потерял управление и протаранил проезжающий мимо грузовик.

На месте продолжают работать спасатели. Правоохранители выясняют причины ЧП.