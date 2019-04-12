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В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие

13.04.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие, еще около 20 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая помощь раненым была оказана на месте ДТП, после чего медики доставили их в лечебные учреждения.

В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие

В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие

Авария случилась на трассе между Стамбулом и Измиром. На прямом участке дороги водитель автобуса потерял управление и протаранил проезжающий мимо грузовик.

На месте продолжают работать спасатели. Правоохранители выясняют причины ЧП.

В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие
Фото. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие
Фото. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие
Фото. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие
Фото. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие
Фото. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик

 
 
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Новости Турции. В Турции автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть погибшие, еще около 20 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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