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Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

13.04.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правовой ликбез в глубинке. В Гомельской области следователи пошли в народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объяснить гражданские права и помочь разобраться в вопросах, которые зачастую кажутся сельчанам неразрешимыми. Масштабная акция «Союза следователей» в Год малой родины стартовала в самых отдаленных деревнях Светлогорского района.

Как встретила глубинка людей в погонах, знает корреспондент Александр Добриян.

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Александр Добриян, СТВ:
Александровка – это всего 18 домов, шесть местных жителей, дачники и целых 14 собак. Однако мирно сосуществовать даже таким ограниченным сообществом удается далеко не всегда.

Клавдия Ермольчик проводит экскурсию по своему наболевшему. Показывает полуразрушенный соседский дом и следы жизнедеятельности местных собак: они – главная беда пожилой женщины.

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Клавдия Ермольчик, пенсионер:
Что мешает? То, что они бегают по улице. Ребенок приезжает, ему из калитки не выйти, ни на велосипеде покататься, ни выйти прогуляться.

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Свора собак одинаково опасна как в городе, так и в деревне. Равно как и просьба пенсионерки к соседям держать питомцев на привязи – ее законное право.

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Аркадий Третьяков, председатель Гомельского областного общественного объединения «Союз следователей»:
Это общественное место. Правила выгула собак распространяются в том числе и на данные малые населенные пункты. Здесь необходимо их соблюдать. Не всегда всё можно решить административным методом. Конечно, здесь люди должны уметь договариваться между собой.

А договориться получается не всегда. То соседи не поделили границу между участками, то спор из-за неправильно построенного сарая перерастает в кровную обиду. Тяжбы тянутся годами, хотя часто дело, как говорится, не стоит и выеденного яйца. Помочь разобраться компетентно в правовых вопросах решили следователи. Правда, далеко не все проблемы сельчан лежат в их прямой компетенции.

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Николай Зеньковский, пенсионер:
Автобусы плохо ходят у нас. Только в пятницу утром и вечером и в воскресенье утром и вечером. А если в больницу попасть – попробуй попади.

Невзирая на компетенцию, все вопросы взяты на карандаш и не останутся без внимания. За день работы следователи от дома к дому успели обойти четыре деревни и провести большой сельский сход. Правовой ликбез продолжится уже в ближайшее время. 

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы

Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы
 
 
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Новости Беларуси. Правовой ликбез в глубинке. В Гомельской области следователи пошли в народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объяснить гражданские...
 
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