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Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правовой ликбез в глубинке. В Гомельской области следователи пошли в народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объяснить гражданские права и помочь разобраться в вопросах, которые зачастую кажутся сельчанам неразрешимыми. Масштабная акция «Союза следователей» в Год малой родины стартовала в самых отдаленных деревнях Светлогорского района.
Как встретила глубинка людей в погонах, знает корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Клавдия Ермольчик проводит экскурсию по своему наболевшему. Показывает полуразрушенный соседский дом и следы жизнедеятельности местных собак: они – главная беда пожилой женщины.
Клавдия Ермольчик, пенсионер:
Свора собак одинаково опасна как в городе, так и в деревне. Равно как и просьба пенсионерки к соседям держать питомцев на привязи – ее законное право.
Аркадий Третьяков, председатель Гомельского областного общественного объединения «Союз следователей»:
А договориться получается не всегда. То соседи не поделили границу между участками, то спор из-за неправильно построенного сарая перерастает в кровную обиду. Тяжбы тянутся годами, хотя часто дело, как говорится, не стоит и выеденного яйца. Помочь разобраться компетентно в правовых вопросах решили следователи. Правда, далеко не все проблемы сельчан лежат в их прямой компетенции.
Николай Зеньковский, пенсионер:
Невзирая на компетенцию, все вопросы взяты на карандаш и не останутся без внимания. За день работы следователи от дома к дому успели обойти четыре деревни и провести большой сельский сход. Правовой ликбез продолжится уже в ближайшее время.
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Правовой ликбез. Следователи отправились в белорусскую глубинку, чтобы помочь людям решить их проблемы
Новости Беларуси. Правовой ликбез в глубинке. В Гомельской области следователи пошли в народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объяснить гражданские...
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