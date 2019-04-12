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Белорусские тяжелоатлеты завоевали 19 наград. У сборной - второе место в командном зачете

13.04.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми завоевала 8 наград в олимпийской дисциплине двоеборье.

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 19 наград. У сборной - второе место в командном зачете
Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы
Чемпионами Европы стали Геннадий Лаптев (весовая категория до 61 кг), Дарья Наумова (76 кг) и Евгений Тихонцов (96 кг). Серебряные награды завоевали Петр Асаенок (81 кг) и Андрей Арямнов (109 кг). Бронзовыми призерами стали Юлия Асаенок (45 кг), Вадим Лихорад (73 кг) и Вадим Стрельцов (102 кг).

В общем медальном зачете в двоеборье белорусская команда (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы) заняла второе место, уступив первую строку России (3, 5, 4), отмечает weightlifting.by.

С учетом малых медалей (в рывке и толчке) и двоеборья сборная Беларуси завоевала 19 медалей (7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград). По числу наград это повторение лучшего результата сборной Беларуси в истории выступления на континентальных форумах.


Кроме того, на чемпионате Европы было переписано 15 рекордов Беларуси, сообщили в Белорусском тяжелоатлетическом союзе.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2020 году в Москве.


 
 
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Сборная Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми завоевала 8 наград в олимпийской дисциплине двоеборье.
 
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