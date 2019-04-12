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Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли мертвым в мелиоративном канале
Источник материала: Партизан
Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.
«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», —
Между дервенями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.
Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски: мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры.
В мае Ванечке должно было исполниться два года.
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Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.
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