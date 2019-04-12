Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли мертвым в мелиоративном канале

К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.





рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Бресткого облисполкома Сергей Дученко. «Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», —TUT.BY официальный представитель УВД Бресткого облисполкома





Между дервенями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.





Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски: мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры.





В мае Ванечке должно было исполниться два года.



