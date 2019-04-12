Пропавшего двухлетнего мальчика нашли мёртвым...

Источник материала: Івацэвіцкі веснік

Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.

К сожалению, ребенок мертв.

«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал официальный представитель УВД Бресткого облисполкома Сергей Дученко.

Между дервенями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.

«На месте обнаружения тела мальчика работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства», — сообщил официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Ранее сотрудники правоохранительных органов расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко. «Сотрудники милиции, МЧС, погранслужбы и внутренних войск, волонтеры сегодня обследовали площадь около 640 га. Это территория деревни — проверены все подворья, закрытые и открытые помещения, колодцы, а также поля, лесной массив, водолазы исследовали 6,3 км мелиоративного канала. В поисковой операции задействованы служебные собаки, различная техника, в том числе квадрокоптеры», — проинформировала Анна Иващенко. Зона поисков расширяется: в одну сторону примерно на 6 км, в другую — на 12 км.



Вечером 10 апреля в РОВД обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила о пропаже сына, которому в мае исполнится два года. Сотрудники УВД, РОВД, МЧС, погранслужбы и внутренних войск незамедлительно организовали поиски. Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Пропавшего мальчика зовут Иван Волошин. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.