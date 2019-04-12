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Пропавшего двухлетнего мальчика нашли мёртвым...
13.04.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Источник материала: Івацэвіцкі веснік
Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.
К сожалению, ребенок мертв.
«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал официальный представитель УВД Бресткого облисполкома Сергей Дученко.
Между дервенями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.
«На месте обнаружения тела мальчика работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются картина происшествия и причины смерти, а также иные обстоятельства», — сообщил официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Ранее сотрудники правоохранительных органов расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко. «Сотрудники милиции, МЧС, погранслужбы и внутренних войск, волонтеры сегодня обследовали площадь около 640 га. Это территория деревни — проверены все подворья, закрытые и открытые помещения, колодцы, а также поля, лесной массив, водолазы исследовали 6,3 км мелиоративного канала. В поисковой операции задействованы служебные собаки, различная техника, в том числе квадрокоптеры», — проинформировала Анна Иващенко. Зона поисков расширяется: в одну сторону примерно на 6 км, в другую — на 12 км.
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Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале....
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