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Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

13.04.2019 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го национального турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь по праву достался сильнейшей команде – дружине главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во втором поединке финальной серии турнира хозяева площадки обыграли соперников со счетом 3:2. Подробности у корреспондента Юлии Силипицкой.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Ничего, что уже за тридцать и команда молодости лишь воспоминание. Хоккеистом нельзя стать на время: если хоть раз вышел на лед, то это становится частью жизни. Спустя годы всё так же тянет на ледовую арену и всё так же хочется красивой игры.

Национальные соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стали мостиком между прошлым и настоящим. Вот уже 12-й год кряду идет настоящая борьба за главный трофей, ведь семь команд со всей страны мечтают о победе. Такой хоккей полюбился и болельщикам: трибуны всегда заполнены, ведь это праздник спорта и здоровья.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Болельщики:

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Очень нравится!

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Они выкладываются настолько, насколько могут. Нам это нравится!

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Классный хоккей, мне очень нравится!

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Второй год подряд ездим, нравится очень!

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Ощущение хоккейного праздника.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Мне очень нравится хоккей, потому что это мой любимый вид спорта.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Рады, что забили. Я болел за Беларусь.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

У меня папа хоккеист, я буду хоккеистом.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

На этот раз в финал прошли команды Президента и Минской области, игра в серии до двух побед. Сегодня команда Президента вышла на лед с преимуществом в одну победу, однако областники были настроены решительно, ведь так сладок этот запах победы. Лед плавился под громкие аплодисменты трибун. Первый период стал безголевым, однако во второй 20-минутке шайбы буквально решетили ворота соперников – 3:1 в пользу хозяев площадки.

И вот развязка. Скоростная игра, голевые моменты, накал страстей запредельный. Но звучит финальная сирена, итоговый счет на табло – 3:2. В 10-й раз команда главы государства становится победителем.

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Бронзовые награды достались команде Брестской области. Лучшими игроками турнира признаны вратарь Алексей Гриценко, защитник Андрей Глебов и нападающие Павел Белый и Евгений Науменко.

12-й турнир завершен, но совсем скоро прозвучит стартовый свисток первого матча следующего, ведь неважно, сколько лет и какая профессия, ведь хоккей – эта вся жизнь.

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей
 
 
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Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го национального турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь по...
 
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