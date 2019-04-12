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Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских
Источник материала: СТВ
30 тысяч хворей – именно столько болячек растений учёные насчитали за последние годы. Нередко переносчиками становятся насекомые. Они заражают саженцы вирусами, которые впоследствии требуют длительного лечения. Что делать, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Для приготовления экологически безопасного препарата нам понадобятся 100 граммов мыла на 10 литров воды и 5 миллилитров эфирного масла. Мыло разбавляем в воде, после чего в прохладный раствор добавляем масло.
Полученная эмульсия годится для разбавления в 10 литрах воды. Полученным раствором необходимо обработать растение против фузариоза, кладоспориоза, фитофтороза, серой гнили. Этот состав также способен отпугнуть белокрылку.
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30 тысяч хворей – именно столько болячек растений учёные насчитали за последние годы. Нередко переносчиками становятся насекомые. Они заражают саженцы вирусами,...
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