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Ольха подскажет, каким будет лето. Народные приметы на неделю с 15 по 21 марта

13.04.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По народному календарю 15 апреля – Поликарпов день. Примета гласит: если лёд на озёрах затонет – жди тяжёлого года, рассказали в программе «Плюс-минус»

Ольха подскажет, каким будет лето. Народные приметы на неделю с 15 по 21 марта

17 апреля – Иосиф Песнопевец. С утра пораньше начинал стрекотать сверчок, и подавал голос журавль. Считалось, только с их прилётом год окончательно поворачивается на лето. Если на ольхе много «серёжек» — уродится овёс; когда ольха распускает лист раньше берёзы – лето будет дождливым. 

Ольха подскажет, каким будет лето. Народные приметы на неделю с 15 по 21 марта

19 апреля – Федулов день. С этого момента начинают властвовать тёплые, весенние ветры. В народе говорили: «Апрель губы надул – тепляк подул».

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
 
 
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Новости Беларуси. По народному календарю 15 апреля – Поликарпов день. Примета гласит: если лёд на озёрах затонет – жди тяжёлого года, рассказали в...
 
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