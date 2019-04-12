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«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 апреля более сотни активистов наводили порядок в урочище «Куропаты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На субботник пришли представители молодежного союза, профсоюзов, активисты «Белой Руси», Красного Креста и ветеранских организаций.
Участники акции убирали и благоустраивали место памяти после зимы. Его приводят в порядок уже не первый год. Почти половина волонтеров – молодежь БРСМ.
Кирилл Шик, первый секретарь Минской областной организации БРСМ:
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Впереди у волонтеров благоустройство еще целого списка мемориалов и мест захоронения наших земляков. Это добрая традиция в канун светлых христианских праздников – наводить порядок на родной земле.
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«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»
Новости Беларуси. 13 апреля более сотни активистов наводили порядок в урочище «Куропаты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На субботник пришли...
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