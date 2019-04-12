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Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будет ли погода располагать к пикникам? Синоптики уверяют: ближайшие метеотренды сулят сухую, но не без ночных заморозков погоду, рассказали в программе
Погодные условия в стране определит периферия малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе.
Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 14 до 19 марта " alt="Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555180567493153.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 14 до 19 марта
Витебске с 14 до 19 марта " alt="Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555180567528818.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 14 до 19 марта
Фото. Погода в Гродно с 14 до 19 марта
Фото. Погода в Могилёве с 14 до 19 марта
Фото. Погода в Гомеле с 14 до 19 марта
Фото. Погода в Минске с 14 до 19 марта
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Новости Беларуси. Будет ли погода располагать к пикникам? Синоптики уверяют: ближайшие метеотренды сулят сухую, но не без ночных заморозков погоду, рассказали в...
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