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Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде

13.04.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будет ли погода располагать к пикникам? Синоптики уверяют: ближайшие метеотренды сулят сухую, но не без ночных заморозков погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде

Погодные условия в стране определит периферия малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе.

При такой синоптической ситуации ожидается прохладная, преимущественно без осадков, погода. Температурный фон прогнозируется близким к многолетним значениям, а местами ниже нормы.

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде

Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
С территории Украины к нам сместится влажная воздушная масса. В понедельник местами, а во вторник, в основном, по южной половине республики будут отмечаться кратковременные осадки. Ночи будут свежими, с температурой воздуха от -3 до +4. Дневной фон – от +5 до +11. Ощущение холода будет поддерживать порывистый северо-восточный ветер. В среду и четверг будет преобладать сухая погода. Ночной фон будет близким к 0, а вот днём температура начнёт повышаться и приблизится к климатической норме.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Бресте с 14 до 19 марта " alt="Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555180567493153.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 14 до 19 марта
Витебске с 14 до 19 марта " alt="Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде" src="http://www.21.by/pub/news/2019/04/1555180567528818.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 14 до 19 марта
Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
Фото. Погода в Гродно с 14 до 19 марта
Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
Фото. Погода в Могилёве с 14 до 19 марта
Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
Фото. Погода в Гомеле с 14 до 19 марта
Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
Фото. Погода в Минске с 14 до 19 марта

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Будет ли погода располагать к пикникам? Синоптики уверяют: ближайшие метеотренды сулят сухую, но не без ночных заморозков погоду, рассказали в...
 
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