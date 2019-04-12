Почему многодетная мать из Дятлово живет в одной комнате с пятью детьми

news.tut.by . Женщина несколько раз задумывалась об улучшении жилищных условий, но стать на льготную очередь она не может — на это есть несколько причин. В Дятловском райисполкоме о ситуации знают, но помочь многодетной матери никак не могут. По закону — все правильно. Она и пять ее детей живут в одной комнате частного дома, в двух других проживают ее мать и брат, пишет. Женщина несколько раз задумывалась об улучшении жилищных условий, но стать на льготную очередь она не может — на это есть несколько причин. В Дятловском райисполкоме о ситуации знают, но помочь многодетной матери никак не могут. По закону — все правильно.





— Вось тут хлопчык спіць, а дзяўчынкі ўсе гуртом на тым ложку, — говорит бабушка детей Людмила. — Гэта ж не дзела вось так жыць!





Дом, где проживает многодетная семья, находится на одной из центральных улиц Дятлово. Он принадлежит матери Ольги.





Женщина не скрывает: жить в одном доме трем семьям тяжело. У детей нет места для игр, уроки за отдельным столом им приходится делать по очереди.





— Ды і мне адпачыць хочацца. Я работаю санітаркай у бальніцы. Работа цяжкая, прыходжу дамой, а тут такі бедлам. Я люблю сваіх унукаў, але мы ўжо ўсталі друг ад друга, — честно говорит женщина. — Старшаму хлопчыку ўжо 13 гадоў. Потым дзяўчынка — 10 гадоў, а потым вось малыя. Самай малодшай хутка будзе два годзіка.





Ольга Янковская тоже и рада была бы съехать от матери, однако самостоятельно решить свой квартирный вопрос не может. Она рассказывает, что хоть формально и замужем, с мужем сейчас не живет. Мужчина периодически помогает супруге, однако в решении квартирного вопроса никак поучаствовать не может.









Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY





— Это не первый мой брак. И, к сожалению, под категорию молодой семьи уже мы не подходим. Живем, как видите, в одной 15-метровой комнате. Общая площадь дома — 126 квадратных метров. Но, чтобы вы понимали, это и кладовка, и сени, и коридор. Жилой площади, конечно, меньше. В доме три жилые комнаты: одну занимает моя мама, вторую брат, в третьей живу я с детьми. Конечно, я пыталась стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий как многодетная мать, но получила отказ. Все просто: на каждого проживающего в доме приходится 16 квадратных метров, а для постановки на очередь надо 15 и менее. Получается, что один злосчастный метр играет с нами такую злую шутку, — говорит Ольга.





Женщина рассказывает, что раньше жила с мужем в Барановичском районе, но оттуда пришлось съехать и вернуться к маме.





— Там нельзя было жить с детьми, такие условия… Нас даже в СОП ставили. Тогда говорили, что, может быть, таким способом мы как-то сможем получить жилье. Но потом статус СОП сняли, потому что для него нет основания: дети накормлены, досмотрены, ходят в садик и школу. Только вот живут в одной комнате, — вздыхает женщина.





Ольга несколько раз обращалась в Дятловский райисполком, писала письма в Гродненский облисполком и даже ходила на прием к замглавы Администрации президента Валерию Мицкевичу.





— Тогда сказали, что есть арендная трехкомнатная квартира тут неподалеку. Я написала заявление, однако квартиру отдали другой многодетной семье. Потом предложили два дома в деревнях около Дятлово — но в одном надо было полностью делать ремонт, а во втором была полуразваленная печка. Удобства на улице. Как там жить с детьми — непонятно, — говорит Ольга.





Людмила рассказывает, что предлагала дочери начать делать пристройку к дому, однако у Ольги на такой проект денег нет.





Доходы многодетной семьи — алименты и пособия на детей. Людмила помочь дочери тоже ничем не может: сетует, что зарплата у нее небольшая и она сама нуждается в материальной поддержке.









Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY





Многодетная мама задумывалась и о том, чтобы снять квартиру.





— Я высчитала, что нам худо-бедно хватит денег на съем жилья. Хотя бы двухкомнатной квартиры. Цены в Дятлово не очень высокие. Но и тут проблема. Предложений мало, но и в те квартиры, которые сдают, нас пускать не хотят. Когда хозяева узнают, что у меня пятеро детей — сразу отказывают. Я их понимаю, конечно, но и мне как-то хочется жить в более хороших условиях. Здесь нам не хватает самых простых удобств. Например, чтобы помыть детей, приходится греть воду. Вот тут, в коридоре, поставлю тазик — и по очереди их мою, — говорит Ольга.





В Дятловском райисполкоме помочь многодетной семье и хотели бы, но сейчас в районном центре на очереди на улучшение жилищных условий стоят более 90 многодетных семей.





— Да, Ольга Янковская несколько раз обращалась к нам. Мы ей разъяснили, что, согласно законодательству, она не может быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В пользовании женщины находится жилой дом, принадлежащий на праве собственности ее матери, члены семьи заявительницы обеспечены жилой площадью более 15 квадратных метров на одного человека, Ольга не является впервые вступившей в брак. Поэтому Дятловским райисполкомом принято решение об отказе в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий этой многодетной семьи, — говорит главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Сергей Городко.









— Мы разъяснили ей основные положения закона, а также рассказали о порядке предоставления жилых помещений коммерческого использования. Но на такие квартиры или дома она может претендовать только в том случае, если не будет заявлений от других людей, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В марте 2018 года женщина обратилась к нам с заявлением о предоставлении ей арендного жилья. Однако такое же заявление написала другая многодетная семья, которая состоит на учете и также воспитывает пятерых детей. Поэтому приоритет был отдан им, — объясняет Городко.





Так и образовался этот своеобразный жилищный тупик, и как из него выйти многодетной семье — большой вопрос.



