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В Минске снова заработал бар «Ў»

13.04.2019 21:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске открылся бар при галерее современного искусства «Ў». Напомним, бар и галерея закрылись в ноябре 2017, когда было решено перевезти проекты с проспекта Независимости на новое место. Галерейное пространство запустилось на улице Октябрьской в июне 2018, бар — только сегодня.


Мы писали, что участок земли в районе площади Победы (бывшее троллейбусное депо) продали с аукциона под жилую застройку. Вместе с ним на аукцион была выставлена галерея и бар «Ў».




Соучредитель и арт-директор галереи «Ў» Анна Чистосердова не связывала переезд исключительно с возможным сносом. Точнее, эту причину она называла не в первую очередь. Аренда на старом месте была дорогой для их деятельности, а команда галереи давно хотела развивать проект в более крупном пространстве. И новость о возможном сносе стала толчком к тому, чтобы подыскать другое помещение.

Новым адресом «Ў» стала самая хипстерская улица столицы — Октябрьская.






Кстати, пространство «старой галереи «Ў» арендовали почти сразу и открыли там бар «Питер» с концертной площадкой. Правда, вскоре он закрылся и уступил место кофейне «Хочешь?». А в декабре 2018 в помещении старой галереи открылся детский лофт и кофейня под названием «МамслетКлуб».

Что: бар «Ў».

Где: ул. Октябрьская, 19.

Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

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13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на вечер стендапа в Минске от звезд ТНТ. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 апреля.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня в Минске открылся бар при галерее современного искусства «Ў». Напомним, бар и галерея закрылись в ноябре 2017, когда было решено перевезти проекты с...
 
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