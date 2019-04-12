|
В Минске снова заработал бар «Ў»
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске открылся бар при галерее современного искусства «Ў». Напомним, бар и галерея
Мы писали, что участок земли в районе площади Победы (бывшее троллейбусное депо)
Соучредитель и арт-директор галереи «Ў» Анна Чистосердова не связывала переезд исключительно с возможным сносом. Точнее, эту причину она называла не в первую очередь. Аренда на старом месте была дорогой для их деятельности, а команда галереи давно хотела развивать проект в более крупном пространстве. И новость о возможном сносе стала толчком к тому, чтобы подыскать другое помещение.
Новым адресом «Ў» стала самая хипстерская улица столицы — Октябрьская.
Кстати, пространство «старой галереи «Ў» арендовали почти сразу и открыли там
Читайте также
***
13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске открылся бар при галерее современного искусства «Ў». Напомним, бар и галерея закрылись в ноябре 2017, когда было решено перевезти проекты с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)