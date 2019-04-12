ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавший в Каменецком районе двухлетний Ваня Волошин найден в мелиоративном канале - МВД

13.04.2019 19:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Тело пропавшего в Каменецком районе Вани Волошина найдено в субботу в мелиоративном канале, сообщили в МВД.

"Нашли тело пропавшего Вани Волошина в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Каменецкий РОВД обратилась жительница деревни Любашки и сообщила, что в этот день примерно в 15:00 ушел из дома ее сын - Иван Волошин, который родился 29 мая 2017 года.

По факту его пропажи было возбуждено уголовное дело.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, а также добровольцы. 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело пропавшего в Каменецком районе Вани Волошина найдено в субботу в мелиоративном канале, сообщили в МВД. "Нашли тело пропавшего Вани Волошина в мелиоративном...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мамы увольнялись с работы, продолжали смотреть детей». Как в Гомеле решают проблему дефицита детских садов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика