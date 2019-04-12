Пропавший в Каменецком районе двухлетний Ваня Волошин найден в мелиоративном канале - МВД

Источник материала: Интерфакс

Тело пропавшего в Каменецком районе Вани Волошина найдено в субботу в мелиоративном канале, сообщили в МВД.

"Нашли тело пропавшего Вани Волошина в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Каменецкий РОВД обратилась жительница деревни Любашки и сообщила, что в этот день примерно в 15:00 ушел из дома ее сын - Иван Волошин, который родился 29 мая 2017 года.

По факту его пропажи было возбуждено уголовное дело.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, а также добровольцы.