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Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт

13.04.2019 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии. Стена пыли высотой с многоэтажку обрушилась на страну, рассказали в программе «Плюс-минус»

Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт

Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт

Это сопровождалось резким похолоданием, порывистым ветром и проливным дождём. Из-за нулевой видимости остановилось автомобильное движение, задержаны десятки авиарейсов.

Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт

Серьёзно пострадали урожай и городская инфраструктура. 

Неделя начнётся с дождей, но затем потеплеет. Синоптики рассказали о погоде
 
 
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Новости Индии. Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии. Стена пыли высотой с многоэтажку обрушилась на страну, рассказали в программе «Плюс-минус». 
 
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