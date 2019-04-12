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Гигантская песчаная буря в Индии. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии. Стена пыли высотой с многоэтажку обрушилась на страну, рассказали в программе
Это сопровождалось резким похолоданием, порывистым ветром и проливным дождём. Из-за нулевой видимости остановилось автомобильное движение, задержаны десятки авиарейсов.
Серьёзно пострадали урожай и городская инфраструктура.
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Новости Индии. Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии. Стена пыли высотой с многоэтажку обрушилась на страну, рассказали в программе «Плюс-минус».
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