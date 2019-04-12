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Тело пропавшего в Каменецком районе 2-летнего мальчика найдено
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тело пропавшего в Каменецком районе двухлетнего мальчика нашли в мелиоративном канале неподалёку от деревни Головчицы.
Как
На месте происшествия работает СОГ. Осматривается тело погибшего, изучается близлежащая территория. Продолжается расследование
О пропаже Волошина Ивана
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Новости Беларуси. Тело пропавшего в Каменецком районе двухлетнего мальчика нашли в мелиоративном канале неподалёку от деревни Головчицы. Как сообщает БЕЛТА,...
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