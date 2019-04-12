Три украинца пытались провезти в Беларусь 800 килограммов сала

Источник материала: KYKY

Трех настоящих гастрономических патриотов из Украины задержали на границе, когда они пытались на двух подводах провезти в Беларусь «пищевую продукцию». Так сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины. Интересна эта новость тем, что везли они около 800 килограммов сала.

Три жителя шацкого района не везли с собой паспорта или другие документы, зато везли 28 мешков сала. На них завели протоколы по статьям «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Сало, разумеется, изъяли.

Полиция Украины уже тоже в курсе событий – по статье 227 УК Украины (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции) «туристам» может грозить до двух лет исправительных работ.