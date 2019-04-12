ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три украинца пытались провезти в Беларусь 800 килограммов сала

13.04.2019 21:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Трех настоящих гастрономических патриотов из Украины задержали на границе, когда они пытались на двух подводах провезти в Беларусь «пищевую продукцию». Так сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины. Интересна эта новость тем, что везли они около 800 килограммов сала.

Три жителя шацкого района не везли с собой паспорта или другие документы, зато везли 28 мешков сала. На них завели протоколы по статьям «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Сало, разумеется, изъяли.

Полиция Украины уже тоже в курсе событий – по статье 227 УК Украины (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции) «туристам» может грозить до двух лет исправительных работ.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трех настоящих гастрономических патриотов из Украины задержали на границе, когда они пытались на двух подводах провезти в Беларусь «пищевую продукцию». Так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тело пропавшего в Каменецком районе 2-летнего мальчика найдено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика