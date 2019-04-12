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Пропавшего двухлетнего мальчика нашли, но он погиб

13.04.2019 20:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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10 апреля пропал двухлетний мальчик из деревни Любашки Ваня Волошин – пока его мама готовила еду, он вышел из дома и исчез. Ребенка искали родители, милиция, спасатели и волонтеры. Сегодня, 13 апреля, мальчика нашли, но, увы, не живым. «Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — сказал TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

На месте уже работает следственно-оперативная группа – устанавливает обстоятельства и причины смерти. От деревни Любашки до этого места около пяти километров по дороге, напрямую – еще меньше.

Дученко добавил: «Канал совсем неглубокий, его глубина порядка 35 сантиметров, хорошо просматривается дно. Возле канала найдены следы мальчика, они же найдены на поле. Только его следы <...> Нам очень жаль. Мы выражаем соболезнования родным Вани. И благодарим всех людей, которые эти дни искали мальчика. Люди приехали со всей страны, ребенка искали, как говорится, всем миром. Мы подумаем о том, как поощрить волонтеров».

Редакция KYKY выражает соболезнования родным и близким мальчика.

 
 
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10 апреля пропал двухлетний мальчик из деревни Любашки Ваня Волошин – пока его мама готовила еду, он вышел из дома и исчез. Ребенка искали родители, милиция,...
 
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