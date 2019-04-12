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«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников

13.04.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В СССР в зависимости от категории, к которой человека относила система, полагалось определённое число метров. Кому где жить решало управление ЦК партии, Совмина и горисполком. Основной периметр заселения – от площади Ленина до площади Якуба Коласа. А в домах на Пулихова, например, обосновался средний и более низкий ранг чиновников, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников

Вадим Гигин, историк, публицист:
Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице К. Маркса. Чем меньше ты ранг занимаешь в номенклатуре, тем тебя дальше отселяют.

Так возникает улица Пулихова, где заселялась номенклатура среднего и более низкого ранга.

На отдельном счету были писатели. Квартиры им выделялись самые элитные.

«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников

Наталья Мизон, заведующая филиалом ГУ «Литературный музей Петруся Бровки»:
Площадью около 200 метров, 5 комнат, высокие потолки. Среди Домов Советов – это самые высокие потолки, до 4 метров.

Те же Янка Купала и Якуб Колас ещё до войны обзавелись собственными особняками. Этого не имели даже партийные руководители.

Однако в центре, как это ни странно, были дома и для обычных рабочих, и руководства предприятий. Директора, кто как мог, выбивали жильё для трудящихся.

«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников

Так на Коммунистической появились несколько домов для работников радиозавода. На улице Красной и бывшей Варвашени бок о бок жили инженеры, представители заводоуправления, передовики производства. Строительство ведомственных домов напрямую зависело от энергии всего двух человек.

Вадим Гигин:
От руководителя и его секретаря партийной организации. Причём от руководителя зависело в большей мере. Если он выбивал фонды – а зачастую фонды надо было выбивать не в Минске, а в Москве. Потому что это была плановая экономика. Под строительство надо было выбить, во-первых, архитектурный план, архитектурный проект, фонды на строительство. И даже стройматериалы приходилось выбивать и договариваться.

Ведомственные дома тоже вырастали точечно. Например, на Куйбышева был дом учёных, на площади Калинина – дом Белорусского военного округа, немало настроил Минский автозавод.

«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников

Тимофей Акудович, экскурсовод:
Например, на этом проспекте можно пройтись и прочитать шильды. На нём давали квартиры и представителям номенклатуры, и писателям, поэтам, актёрам, художникам.

Позже ведомственная застройка перемещается в Серебрянку, Зелёный луг, на Восток. Жильё здесь могли получить абсолютно случайно.

Так, в своё время ключи от квартир в доме на площади Калинина получили футболисты минского «Динамо». В 1982 году они стали чемпионами Советского Союза. А значит, практически приравнивались к национальным героям.

Вадим Гигин:
Знаменитые «Ворота Минска» – две башни, которые выходят на вокзал – там спортивному обществу «Динамо» тоже выделяли квартиры, но как под общежитие. То есть, молодые спортсмены, уже проявившие себя, получали там временно от государства квартиры.
 
Теги: Минск
 
 
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В СССР в зависимости от категории, к которой человека относила система, полагалось определённое число метров. Кому где жить решало управление ЦК партии, Совмина и...
 
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