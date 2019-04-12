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«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников
Источник материала: СТВ
В СССР в зависимости от категории, к которой человека относила система, полагалось определённое число метров. Кому где жить решало управление ЦК партии, Совмина и горисполком. Основной периметр заселения – от площади Ленина до площади Якуба Коласа. А в домах на Пулихова, например, обосновался средний и более низкий ранг чиновников, рассказали в фильме
Вадим Гигин, историк, публицист:
На отдельном счету были писатели. Квартиры им выделялись самые элитные.
Наталья Мизон, заведующая филиалом ГУ «Литературный музей Петруся Бровки»:
Однако в центре, как это ни странно, были дома и для обычных рабочих, и руководства предприятий. Директора, кто как мог, выбивали жильё для трудящихся.
Так на Коммунистической появились несколько домов для работников радиозавода. На улице Красной и бывшей Варвашени бок о бок жили инженеры, представители заводоуправления, передовики производства. Строительство ведомственных домов напрямую зависело от энергии всего двух человек.
Вадим Гигин:
Ведомственные дома тоже вырастали точечно. Например, на Куйбышева был дом учёных, на площади Калинина – дом Белорусского военного округа, немало настроил Минский автозавод.
Тимофей Акудович, экскурсовод:
Позже ведомственная застройка перемещается в Серебрянку, Зелёный луг, на Восток. Жильё здесь могли получить абсолютно случайно.
Вадим Гигин:
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«Чем выше твой ранг, тем ты ближе живёшь к площади Ленина, улице Маркса». Как в СССР селили чиновников
В СССР в зависимости от категории, к которой человека относила система, полагалось определённое число метров. Кому где жить решало управление ЦК партии, Совмина и...
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