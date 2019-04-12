|
Секреты экипировки, цена содержания байка и ракурс из центра колонны. Все фишки открытия байкерского сезона в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 апреля в Минске можно было услышать оглушающий рев моторов – а это значит, что мотосезон открыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, байкеры, причем не только из Беларуси, торжественно проехали по дорогам столицы.
На протяжении всего пути их радостно приветствовали и фотографировали зрители. Ну а кто-то даже примерил образ байкера. Все подробности у корреспондента Кристины Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Первые мотоциклисты приехали на старт задолго до начала. Такая масштабная возможность: и себя показать, и на других посмотреть выпадает два раза в год – на открытии и закрытии сезона. Более того, здесь не только белорусы. Вот, компания из Литвы. Решили приехать к нам буквально вчера вечером.
Томас Сидлаускас, байкер (Литва):
Кристина Федорович:
Томас Сидлаускас:
Своих здесь узнать легко. Для этого хватает двух колес. Кстати, строгого разделения на мужчин и женщин тут нет. Разве что когда снимешь шлем. Да и вообще, девушка за рулем мотоцикла уже никого не удивит. Так, Вика вот уже шесть лет не расстается со своим железным конём.
Виктория Щитнева, байкер (Беларусь):
Цвет красный самый заметный на дороге. Ну и я же девочка в конце концов.
Однако это оправдание работает не во всем. Например, здесь уже не скажешь, что нечего надеть. Экипировка – дело обязательное.
Кристина Карпицкая, байкер (Беларусь):
Многие байкеры, как оказалось, уделяют больше внимания экипировке «железного коня». Так, почти у каждого есть своя фишка. Правда, не всегда это флажки-наклейки посещенных стран или игрушки. Бывает и нечто нестандартное.
Кристина Федорович:
Дмитрий Клестов, байкер (Беларусь):
И вот, истинный момент – тысячи мотоциклистов приготовились к старту. Кстати, только нашему оператору удалось заполучить самый выгодный ракурс – прямиком из центра колонны.
Кристина Федорович:
Движутся мотоциклисты в четыре ряда. Важное правило – ехать можно с максимальной скоростью 20 км/ч.
Под радостное приветствие прохожих байкеры достигли места назначения – выставки «МотовелоЭкспо», где готовы удивлять и экспонатами, и трюками. Но все же самое главное, как подчеркивают сотрудники ГАИ, в день старта сезона – привлечь внимание автолюбителей к появлению на дорогах более миниатюрного варианта «железного коня». А это, в свою очередь, возможность предупредить значительное количество ДТП. Как показывает практика, весьма успешная.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секреты экипировки, цена содержания байка и ракурс из центра колонны. Все фишки открытия байкерского сезона в Минске
Новости Беларуси. 13 апреля в Минске можно было услышать оглушающий рев моторов – а это значит, что мотосезон открыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)