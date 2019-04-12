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«Юные, но уже квалифицированные боксёры». Финал Белорусской юношеской лиги бокса прошёл в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 апреля в Минске прошел финал Белорусской юношеской лиги бокса. За золото турнира боролись сборные Витебской и Брестской областей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как проходили поединки – узнавала наш корреспондент Наталья Федорцова.
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Новости Беларуси. 13 апреля в Минске прошел финал Белорусской юношеской лиги бокса. За золото турнира боролись сборные Витебской и Брестской областей, сообщили в...
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