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«Юные, но уже квалифицированные боксёры». Финал Белорусской юношеской лиги бокса прошёл в Минске

13.04.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 апреля в Минске прошел финал Белорусской юношеской лиги бокса. За золото турнира боролись сборные Витебской и Брестской областей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юные, но уже квалифицированные боксёры». Финал Белорусской юношеской лиги бокса прошёл в Минске

«Юные, но уже квалифицированные боксёры». Финал Белорусской юношеской лиги бокса прошёл в Минске

Как проходили поединки – узнавала наш корреспондент Наталья Федорцова.

Подробности – в видеоматериале.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 апреля в Минске прошел финал Белорусской юношеской лиги бокса. За золото турнира боролись сборные Витебской и Брестской областей, сообщили в...
 
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