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ЦСКА с победы стартовал в финальной серии Кубка Гагарина

13.04.2019 23:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Победитель регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА выиграл у омского «Авангарда» в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина.


Фото: khl.ru

ЦСКА — «Авангард» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Шайбы: 1:0 — Светлаков (2.00), 2:0 — Марченко (Слепышев, М. Григоренко, 8.05), 3:0 — М. Григоренко (Вей, Сорокин, 30.56), 3:1 — Шумаков (Франсон, Бек, 33.37, в большинстве), 4:1 — Григоренко (Вей, 47.19), 4:2 — Стольберг (Зернов, И. Михеев, 54.56, в большинстве), 5:2 — М. Григоренко (59.29, в пустые ворота).

Броски: 28−26 (10−7, 11−8, 7−11).

Силовые приемы: 12−20 (3−11, 7−6, 2−3).

Штраф: 10−8.

Мощный старт матча со стороны хозяев обернулся двумя шайбами в воротах «Авангарда» уже к началу 9-й минуты встречи.

На 25-й минуте шайба побывала и в воротах ЦСКА — цели достиг дальний выстрел защитника Коди Франсона. Однако по пути шайба задела ногу подпрыгнувшего на пятачке белорусского форварда омичей Андрея Стася, и после видеопросмотра гол не был засчитан.

ЦСКА же вскоре после этого провел еще одну голевую атаку, начатую вратарем Ильей Сорокиным и завершенную Михаилом Григоренко, после чего счет стал уже 3:0 в пользу армейцев.

А Григоренко тем самым положил начало хет-трику, который он оформил уже в третьем периоде.

Бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась в составе «Авангарда» провел на льду 8 минут 39 секунд, исполнил 1 бросок в створ ворот, выиграл 1 из 5 вбрасываний (20%), применил 1 силовой прием, заблокировал 1 неприятельский бросок и завершил поединок с показателем полезности «-1».

Таким образом, ЦСКА с уверенной победы начинает финальную серию Кубка Гагарина. Следующий матч финальной серии (до 4 побед) команды проведут 15 апреля также в Москве.

 
 
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Победитель регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА выиграл у омского «Авангарда» в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина.
 
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